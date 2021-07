809 nuevos contagios y 16 muertes en las últimas 24 horas, según Delcy Rodríguez

Este jueves se registraron 809 nuevos contagios de Covid-19 y 16 muertes en las últimas 24 horas, según las cuestionadas cifras de la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, las cuales han sido “manipuladas” así como las de vacunación, de acuerdo a voceros de oposición y médicos especialistas, quienes siguen denunciando la falta de vacunas para segundas dosis.

“La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la Covid-19 cumple con el deber de informar que en las últimas horas se registró un total de 809 nuevos contagios en Venezuela (808 casos por transmisión comunitaria y 1 caso importado). Cojedes es la entidad donde hoy se detectan más nuevos contagios comunitarios (99), con casos activos en 6 municipios; seguida por los estados: Caracas (87) y Aragua (82)”, posteó Rodríguez en su cuenta Twitter.

Además señaló que “lamentamos informar que en las últimas horas 16 venezolanos fallecieron a causa del virus: 1 mujer de 88 años y 3 hombres de 79, 77 y 70 años de Miranda, 3 hombres de 74, 70 y 66 años y 1 mujer de 57 años de Aragua, 1 mujer de 92 años y 3 hombres de 91, 63 y 40 años de Caracas, 1 mujer de 48 años de Anzoátegui, 1 hombre de 41 años de Carabobo, 1 mujer de 54 años de Lara, y 1 hombre de 80 años de Mérida. En nombre del Gobierno Bolivariano del Pdte. Nicolás Maduro expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos”.

“Estamos en el Día 501 del coronavirus en nuestro país y estas son sus estadísticas generales: – Total de contagios: 303.797. – Pacientes recuperados: 287.720 (95%). – Casos activos actuales: 12.519. – Total de fallecidos: 3.558. Ante la llegada de nuevas variantes del coronavirus al país, exhortamos al pueblo de Venezuela a no relajar las medidas de bioseguridad y a cumplir la cuarentena establecida con el método 7+7. ¡Es corresponsabilidad cuidarnos unos a otros!”, concluyó Delcy Rodríguez.

Madre de enfermera Ada Macuare exige su liberación y lamenta que “esté prohibido” el derecho a la protesta



Por otra parte, más temprano la madre de la enfermera Ada Macuare, detenida en el estado Anzoátegui por exigir mejoras salariales, vacunas e insumos, exigió este jueves su liberación y lamenta que en Venezuela “esté prohibido” el derecho a la protesta, informó la periodista Beatriz Adrián.

“Soy la mamá de la licenciada Ada Macuare, en torno a la injusticia que están cometiendo contra ella, no te digo la palabra porque es una mala palabra, pero si me tiene de manos atadas porque no podemos hacer nada cuando una persona protesta por sus beneficios en sus trabajos, por sus mejoras para sus pacientes, que estén cometiendo esta injusticia contra ella, y que la estén acusando de cosas falsas que nunca ha hecho”, afirmó la señora en un video compartido en Twitter por Adrián.

En ese sentido, la madre de la detenida sostuvo que “en 14 años de servicio nunca ha tenido un problema, todo el tiempo ha ayudado a sus colegas, a sus amigos, a sus enfermos, a los familiares de sus pacientes. ¿Qué más puedo decir?, que me siento orgullosa de quien es mi hija, de todo lo que ha hecho, pero de que es una injusticia tan grande que aquí en Venezuela uno no pueda protestar por nada, ósea uno tiene que meterse la lengua tú sabes dónde”.

