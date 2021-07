Adriana Azzi: Horóscopo del 30 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 30 de julio de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Beneficios.

Número de suerte: 591

Te comprometes contigo mismo. Ten confianza. Hecho curioso con ser místico o de mucha sabiduría. Cuidado con hombre que engaña con dulces palabras. Cena con personas de la familia importante ya que toman decisión por dinero o negocio. Pago de facturas urgentes. Éxito en negocio.

Trabajo: Algo con un trabajo y sucede algo especial para tu vida. Aléjate de lo que te molesta.

Salud: Cansancio Físico.

Amor: Alguien del pasado que te busca. Nuevos proyectos. Lloras en silencio por lo que perdiste.

Parejas: Sientes que tu pareja se aleja. Recuerdas el pasado y presente vivido con tu pareja. Tristeza por separaciones.

Solteros: Necesidad de ser amado (a). No discutas con tu madre. Hermanos que te aclaran algo. Escucha consejo.

Mujer: Proposiciones concretas en negocio. Estarás brindando por alguien que quieres mucho. Veras a alguien del pasado.

Hombre: Invitación a boda. Vas a un sitio donde hay mucho arte. Alguien a tu lado que te quiere mucho.

Consejo: El amor es donación no exigencia.

Tauro

Palabra clave: Superar.

Número de suerte: 833

Gastos necesarios para tu casa. Conoces a una persona especial. Deja de lado lo que no está a tu alcance. Tendencia a preocuparte demasiado por los bienes materiales. Deja de quejarte y sal de esas cuatro paredes que te estás ahogando. Tendencia a reunirte con vecinos. Responsabilidades.



Trabajo: Vas en un nuevo camino. Cambios y alegrías sal de ese sitio oscuro. La rueda de la fortuna está contigo.



Salud: Dolor de espalda.



Amor: Verás cambios positivos en tu vida. Muchas bendiciones para ti. Pase lo que pase cambios en tu vida y destino para bien.



Parejas: Deseos de hacer crecer la familia. Nuevas oportunidades en tu vida y mejora todo.



Solteros: Unión familiar. Alguien llega a tu casa a pedir posada. Negocio con familiares. Decisión radical.



Mujer: No permitirás más órdenes de terceros. Es el momento de tu suerte. Nuevos cambios positivos para ti.



Hombre: Llega una gran apertura en el amor. Algo estético que harás. Buscaras cambios en tu vida laboral.



Consejo: Tú vas a vencer.

Géminis

Palabra CLAVE: Equilibrio.

Número de suerte: 488



Estás en la búsqueda de algo nuevo. Escucha consejo. Deseos de mudarte. Preocupación por un niño (a). Relaciones públicas en un nuevo sitio de trabajo que se activa. . Habrá un fuerte cambio por entrevistas con personas del extranjero. Asunto relacionado con un mecánico se complica.



#Salud: Has higiene mental.

#Trabajo: No gastes de más el dinero que tienes. Cosas maravillosas en tu vida. Cuidado con lo gastos.



#Amor: No discutas con tu pareja ya que maltratas. Dirás las cosas que tenías guardadas y todo cambia.



#Parejas: Debes soltar las cosas y si alguien se va no permitas que te manipulen ni te apegues a nadie.



#Solteros: Llega el cambio a tu vida y verás un mejor futuro para ti y los tuyos. Una mujer que te dice un secreto.



#Mujer: Cambios y transformaciones ya que descubres algo y lloras mucho. Cierras un ciclo e inicias otro.



#Hombre: Nuevas decisiones en tu vida. Personas extranjeras y de poder que te invitan hacer un negocio.



#Consejo: Logras la paz.

Cancer

Palabra clave: Humildad.

Número de suerte: 495

Una persona que te piensa mucho te llamará en esta semana. Un familiar que se siente débil ocúpate de eso. Entrada de dinero ganancias. Nuevas oportunidades. Aprenderás a decir no. Tanto descontrol en el hogar te arruinara los planes. Cuídate de personas groseras.



Trabajo: No discutas con un jefe o supervisor ya que no te conviene. Cuidado con ruidos que escuchas en tu sitio de trabajo.



Salud: Malestar en la piel.



Amor: Sentirás que la pareja que está contigo es la perfecta para pensar en el futuro. Cambios de look por una entrevista.



Parejas: Tienes la necesidad de cambiar de rutina. Algo con un porcentaje que te preocupa. Cambios con compañeros.



Solteros: Persona conocida será clave para ver los cambios esperados. Debes despejar las dudas revisando algo.



Mujer: Los altibajos que has tenido todo pasa. Cuídate de las personas de mala energía que entra en tu casa.



Hombre: Tomate el tiempo necesario para analizar las opciones que te ofrecen. Tus conocidos serán claves.



Consejo: Deja que tu luz brille.

Leo

Palabra clave: Superar.

Número de suerte: 403

Debes cuidarte de un negocio que no se ve claro primero investiga bien. Presentimiento que te llevará hacer unas averiguaciones o buscar una verdad. No aceptes que otros se metan en la vida privada de tu casa. Inicias estudios para superarte en lo personal. Días excelentes.



Trabajo: Cambios en tu sitio de oficina. Algo con un trabajo paralelo. Algo que sucede en el país que debes tener calma.



Salud: Hacer ejercicios.



Amor: Un nuevo amanecer en el amor. Deja los celos eso te trae problemas. Nuevos movimientos. Molestias.



Parejas: No juegues con los sentimientos de tu pareja. Alguien que dice chismes. Escucha tu corazón



Solteros: Nuevas aperturas. Cambio de climas o sitio que te molesta. Recuerdos del pasado que te llegan.



Mujer: Cambios necesarios que debes hacer en la casa. No ten estreses por lo de la comida todo llega.



Hombre: Mucho movimiento. Ten claridad en lo que quieres. Buenas ideas en lo económico. Equilibrio.



Consejo: Ten fe.

Virgo

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 494

Romperás una sociedad. No te pongas negativo ya que no logras lo que quieres. Tendrás poder en tus manos para solucionar un problema familiar. Sales de una deuda económica. Reconciliaciones en tu entorno. Personas muy valiosas en tu vida que llega. Debes escuchar lo que te ofrecen.

Trabajo: Cambio de empleo. Estabilidad laboral. Buenas nuevas. Se activan los negocios. Movimientos.

Salud: Todo bien.

Amor: No dudes en una proposición. El amor se activa deja el pasado. No reclames nada si no estás seguro (a).

Parejas: Haces realidad tus sueños. Acuerdos en el entorno familiar. Cierras un ciclo. Sé más tranquilo (a).

Solteros: No te metas en la vida de otros. Se alejan los temores. Se hace justicia. Aclaras dudas.

Mujer: Te ofrecen trabajar en un negocio. Amigos en la puerta de tu casa con sorpresa.

Hombre: Veras logros que has luchado. Evita discutir con tu pareja. Cambios por una llamada telefónica. Alegrías.

Consejo: Coloca anís estrellado, canela, clavos, de especie en un envase de vidrio y lo colocas en tu cuarto.

Libra

Palabra clave: Perdón.

Número de suerte: 683

No estás cumpliendo lo que ofreciste a los tuyos. Ten metas claras. Puedes lograr lo que tú quieres pero debes poner de tu parte. Vienen cosas muy buenas y la vida te da más oportunidades. Nacimiento de un hijo o embarazo que te avisan. Una propuesta para ti.

Trabajo: Te entregan documento para que firmes. Estás en la búsqueda de otro empleo. Llamada importante.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Romance. Sientes que las cosas no avanzan. Estas con una persona que no se para ante los obstáculos.

Parejas: Debes administrar bien el dinero. Gastos que llegan. Aplica lo que has aprendido.

Solteros: Buenas noticia. Alegrías celebras los logros. Una relación con una persona mayor que tú.

Mujer: Celebraciones y alegrías. Familiares del pasado que llegan a tu casa. La vida a veces tiene dos caras.

Hombre: Buscas superar una situación y veras que si puedes. No te arrepientas de lo que haces.

Consejo: Colocar un limón detrás de la puerta de tu casa con un ajo en el centro.

Escorpio

Palabra clave: Armonía.

Número de suerte: 395

No prestes tus cosas personales ya que hay diferentes energías. Conserva la calma en conversaciones con amigos o familia. Bendiciones que llegan a tu vida. La divinidad está de tu lado. Buscas la tranquilidad y paz. No estás pendientes de hijo. Ten calma y busca un cambio en tu vida.

Trabajo: Alcanzas lo que quieres. Sigue haciendo las cosas para que todo salga bien.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Nuevos amigos. Utiliza tu intuición. Discusiones fuertes con una persona amada. Controla la ansiedad.

Parejas: Serás muy sincero (a) con tu pareja. Tu pareja te pide un poco más de compromiso.

Solteros: Compra de alimentos necesario. Sabrás cuál es tu misión en la vida o en el sitio que estas.

Mujer: Firmas un acuerdo con un socio. Pagas deuda. Cuidado con lo que dices. Algo con un pañuelo.

Hombre: Los celos destruyen el amor. Estarás ayudando a un adolescente. Inicios de estudios.

Consejo: Coloca una vela blanca y pídele a tu Ángel de la guarda.

Sagitario

Palabra clave: Exceso.

Número de suerte: 301

Te alejas de un lugar. Buscas información para estudios. La suerte está de tu lado. Los sacrificios te fortalecen. Pendiente con los enemigos. Asistirás a un concierto público. Aléjate de personas negativas en lo amoroso. Algo con una compra de ropa. Relación con personas extranjeras.

Trabajo: Cambio de profesión. Sé más amistoso con tus compañeros. Ideas que pones en marcha.

Salud: Dolores en las manos.

Amor: No permitas que otros controlen tu vida. Cuida tu pareja trata de ser más estable. Romance.

Parejas: No manipules a tu pareja ya que llega el momento en que las personas se dan cuenta.

Solteros: Debes esforzarte más en las metas. Pendiente con las malas inversiones. Hacer deporte.

Mujer: Estabilidad emocional. Atiende a tus invitados. Alegrías con niños en casa y mucha felicidad. Celebraciones.

Hombre: Alegrías por boda. Mudanza. Cambio de viviendas. Sigue adelante con lo que estás haciendo.

Consejo: Enciende una vela rosada y pide lo que necesitas.

Capricornio

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 239

Si algo no te gusta déjalo. Vivirás nuevas experiencias en lo que te sentirás realizado (a). Hecho curioso en una tienda. Indecisiones. Compra de ropa nueva. Te preparas para el cambio necesario. Te reúnes con muchas personas. Deja lo que funciona. No le des la espalda a persona que necesitan de ti.

Trabajo: Buscarás nuevos horizontes. Inicias algo nuevo y con más estabilidad. No te dejes llevar por otros.

Salud: Sin novedad.

Amor: Estarás bien al lado de una persona especial. Cambio en celebraciones. Alegrías por negocio.

Parejas: Tu pareja te hace sentir que eres una persona importante. Seguridad en cada momento.

Solteros: Inicias un nuevo negocio. Una relación que se activa. No dejes a un lado lo que es tuyo.

Mujer: Invitación a compartir. Organizas un cuarto. Tienes tus metas bastante claras. Sabes lo que quieres.

Hombre: Un nuevo orden. Proyecto en puerta. Grandes negocios queridos. Te toca ayudar a otros.

Consejo: Escucha tu yo interno, usa tu intuición.

Acuario

Palabra clave: Tranquilidad.

Número de suerte: 633

Debes avanzar ponle energía a las cosas. No te desanimes. Sabiduría. Cambio de cerradura en tu casa. Nuevo romance. Alegrías con hijos. Retorna alguien del pasado. Descubrirás que alguien conocido te gusta. Sé más cuidadoso (a) en los asuntos personales. Bendiciones. Equilibrio.



Trabajo: Te dirán que es lo que te toca en un negocio. Alegrías y celebraciones.



Salud: Cambio de medicamento.

Amor: Estás en la búsqueda del amor y con una persona seria y fiel. Nuevas personas a tu lado.



Parejas: Pondrás orden en tu vida. Debes estabilizar la relación con tu pareja. Salida necesaria por trabajo.



Solteros: Estarás aprendiendo a hacer cosas nuevas. Personas del pasado que te buscan.

Mujer: Debes estar pendiente del horario donde estás. Alguien conocido te busca. Logras equilibrio.

Hombre: Alegría por nacimiento. Cambios de profesión o en lo que estás trabajando. No descuides a tu familia.

Consejo: Ten fe, no pierdas la esperanza.

Piscis

Palabra clave: Destino

Número de suerte: 117

Cambio en lo sentimental. Debes ver claro lo que quieres. Escucha tu yo interno. Has ejercicios de respiración. No abandones a quien te quiere. Una nueva apertura en lo profesional. Nuevas oportunidades. Aprovecha tu suerte. Cuidado con pérdidas de carpetas o las dejas en un sitio.

Trabajo: Sientes que personas cercanas no son sinceros contigo. Deja el miedo en tu trabajo.

Salud: Equilibrio.

Amor: Hay personas que no valoran el amor. Lo que no es tuyo déjalo ir. Sale el sol en tu camino. Evolución en el amor.

Parejas: Llega algo positivo en lo económico. Mejora la relación. Deja los pensamientos negativos.

Solteros: Sientes que alguien es injusto contigo. Aclaras una situación con un grupo de trabajo.

Mujer: Has las cosas bien. No maltrates a quien te quiere. Compra de ropa para evento especial.

Hombre: Celebraciones y alegrías. Preocupación de una mujer por ti. Busca ayuda en lo profesional por lo que te pasa.

Consejo: Se claro (a) con tus propósitos.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial