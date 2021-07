Caicara de Maturín: autoridades decretan emergencia sanitaria por COVID-19

1242849

Maturín.- El municipio Cedeño del estado Monagas fue declarado en emergencia sanitaria ante el aumento de los casos de COVID-19. El decreto fue firmado el 27 de julio por el alcalde Humberto González, quien, además, emitió una serie de restricciones que entraron en vigencia una día antes de promulgado el decreto.

El texto oficial, que fue difundido a los medios de comunicación este 28 de julio, refiere que durante 21 días el municipio estará en cuarentena y que para entrar o salir es necesario un salvoconducto. Al mismo tiempo, se limita la circulación peatonal y vehicular hasta las 6:00 pm.

Los comerciantes formales e informales trabajarán en semana flexible de 7:00 am a 4:00 pm. Las panaderías de 7:00 am a 6:00 pm, pero en semana radical hasta las 2:00 pm. Las farmacias no tendrán restricciones, pero están obligadas a hacer cumplir las medidas de bioseguridad. El uso del tapabocas y el distanciamiento social es obligatorio y quien lo incumpla será sancionado.

Los cuerpos de seguridad recibieron instrucciones para hacer cumplir el decreto, en el que se pide a las autoridades sanitarias y líderes comunitarios establecer cercos epidemiológicos en aquellas comunidades donde se conozca de un foco de coronavirus.

En el decreto se asume un aumento de casos y fallecidos, pero no se especifican cantidades. El Pitazo estableció contacto con el alcalde Humberto González la tarde de este 29 de julio para precisar estos detalles, pero González no pudo atender la entrevista alegando que estaba en una reunión y que después se comunicaría con la corresponsal.

Habitantes del municipio Cedeño consultados este jueves aseguran que el foco de contagio está en la capital, que es Caicara de Maturín. Uno de ellos, quien prefirió no identificarse por temor a ser detenido por ofrecer información, explicó vía telefónica que al menos 20 sectores de Caicara están aislados debido al brote de casos.

“La gente se está muriendo en Caicara por COVID-19. Nuestros vecinos se están muriendo en sus casas, porque no pueden ser atendidos en el hospital porque no hay suministros médicos. No hay oxígeno desde antes de la pandemia. Tampoco tenemos ambulancias”, denunció otra residente.

Llamado

Los residentes pidieron a sus vecinos extremar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de los casos. Pero también pidieron a las autoridades gubernamentales hacerlas cumplir, incluso en las actividades políticas.

Los habitantes desconocen si los casos que hasta ahora sólo se concentran en la parroquia Caicara corresponden a las variantes que entraron al país. “Desde principios de julio comenzamos a notar el fallecimiento de las personas. En ese momento debieron tomarse las restricciones”, dijo una vecina.

Esta semana, la municipalidad comenzó a desinfectar los espacios. Pero los vecinos dicen que desconocen qué tipo de químicos se usa y que sólo se riega en las aceras y el frente de las casas. “Deberían rodear las casas para más protección”, consideró un habitante.

Jesymar AñezOriente