Cómo hacer el peinado con moño más viral de Tik Tok que lo cambia todo con un giro de muñeca

Si tienes el pelo largo y no sabes qué hacer después de la primera vuelta en la goma cuando te vas a hacer el moño, tienes que ver esto: menos de 20 segundos y la clave definitiva del giro de muñeca para que un moño tirado y horrible pase a ser un peinado de boda en toda regla. Y además, el peinado MÁS VIRAL de Instagram y Tik Tok.

Hasta las más negadas con el pelo lo logran. Y no hay persona que tenga el pelo largo, vea el vídeo y no lo quiera probar. Y así ha pasado en redes. El vídeo corrió como la pólvora y miles de mujeres se lanzaron a grabar sus versiones. La protagonista, la tiktoker Quinti Mirjam de Vries, grabó inicialmente uno en versión cámara rápida y los seguidores le pidieron hacerlo más lento, para poder entender el giro de muñeca que hacía.

Analizando bien el vídeo, el moño comienza como te harías tú cualquier día un recogido para estar en casa. Y el proceso se resumiría en:

Haz una coleta. Pasa la coleta por la goma como si fueras a hacer un moño, pero antes de pasarlo al completo, gira la muñeca hacia atrás, cogiendo el mechón de pelo sobrante y pásalo por la parte delantera. Coloca los mechones que quedan distribuidos por la goma. ¡Listo!

El moño resultante no es más que un moño en el que el pelo está uniformemente distribuido en dos direcciones. Fijado con laca y horquillas invisibles, puede ser además un peinado exprés para cualquier evento por lo favorecedor que resulta: despeja la cara y estira las sienes.

Algunas dudas… ¿funcionará si tengo el pelo rizado? ¿y si tengo el pelo corto?

A la primera pregunta, sí. Pero el requisito es, además de la respuesta a la segunda pregunta, tener el pelo largo. Es decir, que el mechón que enrollas con el giro de muñeca sea lo suficientemente largo como para cubrir la goma.

Los reels y Tik Tok son la nueva forma de aprender peluquería. Las usuarias que muestran sus hazañas con los peinados se cuentan por miles y cada vez más, los peinados virales son el nuevo negro.

