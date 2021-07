El extraño caso de una mujer desaparecida en festival de Miami

Este fin de semana desapareció una mujer durante el festival de música Rolling Loud, que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium, al sur de Florida.

Ashley Espinoza Sánchez, es el nombre de la mujer desaparecida durante el festival, sus familiares y seres queridos han estado intentando localizarla.

Nicholas Prevost, es el amigo con el que la adolescente viajó desde Tallahassee, hasta Miami para asistir a este evento musical; y declaró que la última vez que vio a su amiga Ashley, fue el sábado en horas de la noche, en el Hard Rock Stadium.

«Mi mayor temor es que alguien se la haya llevado, alguien que no la va a cuidar. Si no la veo de nuevo, realmente me matará por dentro», dijo Prevost.

La policía de Miami Gardens informó que están trabajando en un caso de una persona desaparecida.

Nicholas, añadió que «este es probablemente uno de los peores fines de semana de mi vida. Ni siquiera me importó el festival Rolling Loud cuando ella desapareció».

El amigo de Ashley manifestó que al llegar al concierto, la joven le entregó su teléfono y se alejó rápidamente antes de desaparecer entre la multitud.

Poco tiempo después, Prevost informó sobre su desaparición y ha estado revisando en hospitales.

A través de su cuenta en Twitter, Prevost anunció la desaparición de su amiga y pidió ayuda para encontrarla, esta acción obtuvo dos respuestas de usuarios de la misma red social, que al parecer la vieron en algún momento, por lo que el joven está tratando de realizar una línea de tiempo.

TWITTER I NEED HELP

My friend went missing last night at rolling loud, if anyone sees her today in the Miami area near hard rock stadium please notify me !! Her name is Ashley Espinosa Sanchez, she’s about 5’2 and she’s currently wearing a black and red striped romper pic.twitter.com/AKAGINjWM7

— Nick (@corneliusgooch) July 25, 2021