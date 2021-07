España | Vox enviará un burofax al alcalde socialista de Granada por esquivar preguntas de la formación en el Pleno

El alcalde imputado de Granada, el socialista Francisco Cuenca, ha salido del salón de Plenos en el momento en el que el portavoz de Vox, Onofre Miralles, se disponía a pedirle explicaciones por afirmar en redes sociales que la Alhambra había sido capital de Al-Andalus o que la Alhambra tiene 900 años de historia, cuando tiene menos de 800. Por ello, fuentes de Vox Granada aseguran a OKDIARIO Andalucía que enviarán un burofax al socialista por esquivar preguntas personales durante el Pleno municipal.

Cuenca salió del salón de Plenos justo antes de comenzar el turno de preguntas de la oposición. Por ello, Miralles se negó a formular la pregunta a Ana Muñoz, primera teniente de alcalde, toda vez que se trataba de una cuestión personal del señor Cuenca.

La disputa en la sesión ha sido así:

Onofre Miralles (Vox): Al ser una pregunta personalísima para el señor alcalde sobre una serie de cuestiones que afirmó en una carta suscrita por él, y a la vista de que no está presente en el salón de Plenos, me gustaría que mis compañeros formulen las preguntas hasta que vuelva el señor alcalde.

Ana Muñoz (PSOE): Todas las preguntas van dirigidas al alcalde, y para eso están los compañeros de Gobierno, para delegar…

OM: Con el debido respeto, señora Muñoz, es que me voy a referir a cuestiones personales del señor Cuenca. A no ser que es que se haya escondido, que es lo que me parece, que no quiere dar la cara respecto a las meteduras de pata en sus redes sociales en una carta que dirigió a un jugador italiano. Es que, si no me permite formular la pregunta al señor Cuenca declinaré hacer la pregunta.

AM: Decida lo que usted considere oportuno.

OM: Perfecto, está claro que el señor alcalde se esconde tras su teniente de alcalde en referencia a unas afirmaciones que hizo de la antigüedad de la Alhambra absolutamente dantescas por cuanto le pegó una patada a la historia de Padre y muy Señor mío, y también le pegó otra patada a la historia en sus redes sociales diciendo que la Alhambra fue la capital del reino nazarí.

AM: Pero, ¿está formulando la pregunta o está haciendo usted un juicio de valor que no está dentro de la pregunta?

OM: Vamos a ver, señora Muñoz, yo estoy aquí diciendo lo que el señor alcalde ha dicho públicamente, y está usted saliendo aquí en su defensa cuando tendría que dar la cara el señor alcalde. No usted.

Beatriz Sánchez, de Vox Granada, ha cerrado la polémica señalando que «me parece una vergüenza lo que acaba de pasar porque nuestro señor portavoz solo quería hacer una pregunta directa a una persona concreta».

Polémica

Todo comenzó cuando Federico Chiesa, jugador de la selección italiana, en la previa del partido contra España de esta pasada Eurocopa, situó a la Alhambra en Barcelona, lo que desató todo tipo de reacciones. Entre estas reacciones se encontraba la del alcalde de Granada. Cuenca redactó una carta en la que afirmaba que el famoso monumento tenía 900 años de historia y posteriormente grabó un vídeo en el que afirmaba que la Alhambra había sido capital de Al-Andalus.

En el vídeo en cuestión, Cuenca afirmaba: «Amigo Chiesa, te esperamos aquí en Granada, en la capital en la que está la Alhambra. Que no está en Barcelona ni en ningún otro sitio. Está aquí, en Granada. Felicidades por el magnífico campeonato. Hubiera preferido que la final hubiera sido un Italia-España, pero aún así te recibiremos con los brazos abiertos, para que disfrutes de la Alhambra, la que fue la capital de Al-Andalus y prácticamente una de las ciudades patrimoniales más importantes de toda Europa. Espero verte pronto, te acompañaré personalmente y, sobre todo, que disfrutes de la Alhambra y de esta maravillosa ciudad».