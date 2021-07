¡Fuerte! Alejandra Guzmán se quiere morir ‘Ya quiero tirar la toalla’ (Imágenes)

Alejandra Guzmán confesó que tiene muchos problemas de salud a nivel físico y mental que la hicieron querer morir.

En una entrevista hecha el domingo 25 de julio para el canal de Youtube del periodista Yordi Rosa, la rockera mexicana Alejandra Gúzman comentó que han pasado muchas cosas terribles en su vida personal que ha logrado superar «Tengo una historia clínica… me deben cambio allí en el hospital, soy la VIP de ahí».

​Asimismo, la artista reveló que durante mucho tiempo pensó en desmayar ante la vida después de pasar tantas veces por cirugías, recordando la tortura que vivió al ser operada en cuarenta ocasiones para poder sacar la mayoría de los polímeros que le fueron inyectados en los glúteos, aparte una operación para prótesis de cadera a la que se sometió en 2013.

«Yo no me siento mal, siento que mi cuerpo ya no tiene casi nada, porque me han rebanado una tras otra, pero amo mis cicatrices». Además, comentó que en un comentó le dijo a su padre el cantante venezolano Enrique Guzmán que quería morir.

De forma escalofriante, recordó «Me llegaba la muerte a decir: ‘Vámonos’, y yo: ‘No’. Le hablé y dije: ‘Papi, ya quiero tirar la toalla, ya estoy cansada’. Ya pintaba con mi sangre, me estaba volviendo medio loca; me sacaban el catéter con la sangre y yo ‘No la tires’, ponía mis cartulinas y pintaba , ponía mis cuadros… De ese cuarto hice todo un museo»

Finalmente Alejandra dijo que su razón de salir con vida del hospital fueron sus fanáticos.

