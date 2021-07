GN reporta muerte del militar detenido por tortura en Siquisique

1243069

Barquisimeto.- La Guardia Nacional (GN) reportó a través de una minuta que hallaron muerto en su celda al militar retirado Yeisin Linárez este viernes, 29 de julio, a las 8:10 pm.

Linárez fue detenido en el Destacamento 121 de Barquisimeto el día anterior tras la filtración de un video en el cual agrede a un joven residente de Siquisique, poblado del municipio Urdaneta, en Lara.

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, confirmó la aprehensión del sargento retirado y de su esposa, identificada como Luz Celeste Almao, el 28 de julio, por los delitos de tortura, privación ilegítima de libertad, uso de niño para delinquir, apología al delito y agavillamiento.

Hermis José Rivero relató que Linárez lo abordó el 22 de julio a las tres de la tarde cuando salía del trabajo y lo acusó de robarle la batería y el reproductor de su vehículo. Durante la discusión, el sargento retirado esposó a Rivero, se lo llevó hasta el abasto que tenía en su casa y lo sometió con intentos de asfixia con bolsas plásticas.

«Fui encerrado en uno de sus cuartos. Primero me cayó a patadas (…) Indefenso y esposado luego me tiró al piso y me rajó la cabeza con la pistola (…) Yo le decía que me buscara las pruebas de que fui yo y él me decía: ‘tienes antecedentes, has estado preso’. Lo hizo delante de los hijos de él y la mujer que estaba grabando el video. No entiendo por qué me culpaba de algo que yo no hice», comentó Rivero.

Según la víctima, Linárez lo confundió con otra persona. Luego de la golpiza, lo trasladó hasta el comando rural de la Guardia Nacional en Siquisique. “Me dijo frente al teniente que sino le conseguía las cosas en una semana me iba a sembrar en donde me viera”, agregó.

Rivero denunció a Linárez en la Fiscalía Superior del estado Lara seis días después de la agresión por recomendación de sus familiares.

Liz GascónVista_4