Hospitales de niños informan aumento de casos por COVID-19

Este viernes el Dr. Marcos Mestre, director médico del Nicklaus Children’s Hospital, comunicó que están presentando un aumento en los casos de COVID-19 entre los niños.

Actualmente tienen 17 casos de niños hospitalizados en el Nicklaus Children’s Hospital, de los cuales seis de ellos están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico; y uno de los niños está internado con ventilador, según el Dr. Mestre.

El Hospital de niños Holtz, también está presentando el incremento en los casos que dieron positivos para el virus con niños. Actualmente tienen cinco hospitalizaciones pediátricas, dos de ellos internados en su UCI.

El Dr. Barry Gelman, quien es el director médico del Holtz Children’s Hospital, comunicó que en el hospital se están viendo «más niños que dan positivo por COVID-19» de todas las edades. Las cifras de hospitalizaciones «prácticamente se han mantenido igual».

«Por ejemplo, nuestra tasa de posibilidad en el departamento de emergencias de Holtz en el mes de junio fue del 2,4%», informó, pero para «fines de julio, somos el 14%, por lo que el virus circula más y los niños se infectan».

Según Mestre, se han elevado las cifras de las visitas tanto a las salas de emergencia del hospital Nicklaus Children’s, como a sus centros de atención de urgencia. Además añadió, que el factor de riesgo más alto para los niños es la obesidad.

Mestre dijo que su consejo es para los padres, que deben asegurarse de que sus hijos usen los tapabocas cuando estén en el interior; y que también traten de evitar que sus hijos tengan interacción cercana con personas externas a su núcleo familia directo.

Refiriéndose a los niños de 12 años, expresó que si los representantes tienen planeado vacunar por completo a sus hijos antes del regreso a clases, deberían recibir la primera dosis ahora.

«Es importante comenzar con esas vacunas si no lo ha hecho ahora porque la escuela está a la vuelta de la esquina», aseguró Mestre. «Por lo general, recibe su primera dosis y su segunda dosis tres semanas después, y luego necesita dos semanas para estar completamente protegido. Tienes alrededor de un plazo de cinco semanas para estar completamente protegido y eso es justo a tiempo con el comienzo del año escolar».

El Doctor aseguró que la situación actual es similar a la que se estaba presentado a principios de año, antes de que se comenzara a vacunar a los niños.

«Una vez más, no hemos tenido 17 pacientes en el hospital desde hace bastante tiempo; por lo que es algo que definitivamente nos preocupa y estamos tratando de transmitir el mensaje para obtener sus vacunas y tomar las medidas adecuadas para evitar infecciones», agregó Mestre.

