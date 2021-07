Inteligencia al éxito: El hambre de dinero está en zonas específicas del cerebro

Lo primero que hay que destacar es que el hambre de dinero no es metafórica: se trata de un fenómeno real que tiene su asiento en zonas particulares de la circuitería neural. Al avistar dinero alcanzable se activan los sistemas cerebrales del deseo.

La perspectiva de ganancias monetarias, cuando se muestran cantidades que percibir en situaciones de juego, despierta un trabajo extra en las mismas regiones que se activan al contemplar una imagen erotizante, un plato apetecible o una bebida sugerente. Las diferentes modalidades del dinero (las monedas, los billetes, las cantidades en unidades monetarias, los incrementos del saldo de la cuenta corriente, los vales o bonos intercambiables en metálico) son todas ellas capaces de acelerar la labor de las áreas del cerebro que se dedican a procesar incitaciones apetitosas enraizadas en la biología, como las sexuales o las alimentarias.

La mera contemplación de esos iconos dinerarios dotados de valor e incorporables al bolsillo es capaz de activar los mismos circuitos cerebrales que una imagen erótica o golosa. No está clara todavía la potencia incentivadora del dinero respecto de esas señales que anuncian gratificación fisiológica, porque las comparaciones precisas están por hacer.

En cualquier caso, la apetencia de dinero tangible, la perspectiva de obtener sumas contantes y sonantes, descansa en el reclutamiento de los sistemas cerebrales que se dedican a procesar los apetitos sexuales, alimentarios o de bienestar.

Esa fagocitación de los resortes biológicos del deseo y la consumación por parte del dinero le otorga propiedades gratificantes (incrementa la reiteración de acciones que llevaron a obtenerlo), así como incentivadoras (orienta los apetitos y modula la conducta). El dinero estimula no solo los apetitos confesables, sino los que anidan en recodos del cerebro inaccesibles al escrutinio consciente: un equipo de neuroimagólogos londinenses mostró que la presentación ultrabreve (50 milisegundos) de incentivos monetarios (imágenes de monedas de una libra esterlina o de un penique) hacía que los participantes apretaran con más tesón un botón que incrementaba la temperatura de un termómetro visible en pantalla (un dispositivo digital parecido a esos artilugios de feria que miden la fuerza del golpeo con una maza). Con aquellos flashes ultrarrápidos de libras, peniques o 81 dibujos neutros, los sujetos no podían distinguir si habría recompensa monetaria o no (el umbral de reconocimiento visual suele rondar los 100 milisegundos).

A pesar de ello, convertían los incentivos más suculentos en mayor trabajo motor. Todo eso se cocinaba, sobre todo, en regiones del pálido ventral: un área de la base cerebral que es una encrucijada de los circuitos neurales del deseo.

Extracto del libro: Neurología de la maldad por: Adolf Tobeña

