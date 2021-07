José Manuel Figueroa confirma romance con Marie Claire Harp

El cantante de regional mexicano, José Manuel Figueroa terminó con los rumores de romance con la examinadora de Portada’s, Marie Claire Harp.

Durante el programa Buenos Días Bandamax conducido por la venezolana, Figueroa confirmó su relación sentimental.

“Quiero darte las gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que me has dado, Marie Claire y decirte ante todos que tú eres mi pareja, que has sido siempre y te amo”, expresó el artista.

La controversia inició cuando a través de las redes sociales se difundió un video donde parecía que Figueroa la tocaba inapropiadamente.

“Me parece un acto muy bonito, no queríamos como que dar a conocer esto así porque es una relación muy bonita que hemos construido nuestra, no queríamos que saliera la manifestación de amor así tan rápido”, agregó la criolla.

A principios de este año la estrella de Venevisión se mudó a México en busca de una nueva oferta laboral como conductora.

Por su parte, Figueroa actualmente enfrenta un proceso legal donde se le acusa de violencia en contra de su expareja, Farina Chaparro.

Con información del Diario La Verdad

Por: Reporte Confidencial