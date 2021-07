Kyle Kuzma reveló que siempre será un Lakers pese a ser cambiado

El ex jugador de los Angeles Lakers, Kyle Kuzma le dejó saber al mundo que siempre será un Lakers a pesar de ser cambiado la noche del jueves 29 de julio en la NBA.

Kyle Kuzma fue cambiado el pasado jueves al conjunto de los Washington Wizards por el jugador Russell Westbrook a los Angeles Lakers una noche inolvidable para los dos.

El alero Kyle Kuzma la verdad es que salió muy buen agradecido con su ex equipo los Angeles Lakers, ya que revelo que siempre será un lakers aunque fue intercambiado no importa la razón.

Aquí las palabras:

Hombre, oh hombre, ¿por dónde empiezo? Lakeshow hemos tenido un viaje. ¡Yo tenía 21 años y solo un cachorro que venía aquí y ustedes abrieron sus brazos abiertamente y me aceptaron en la comunidad de Los Ángeles! Al entrar en esta liga, les dije a Robby, Jeanie y Magic que todo lo que quería hacer aquí es ayudar a ser parte de algo especial y ayudar a ser parte de uno de esos estandartes (ahora) 17 estandartes y maldita sea, ¡lo hicimos! No cambiaría nada de mi viaje, ¡todo ha sido una lección para mí! Aprendí el juego de baloncesto de algunos de los mejores jugadores que jamás lo hayan hecho en la tierra mientras estaba en Los Ángeles y ahora es el momento de salir y realmente extender mis alas y ser quien digo que soy… .LUV LA I soy un laker de por vida

La pasada temporada Kyle Kuzma con el equipo de los Angeles Lakers promedió una cantidad de 12 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia por juego en la NBA.