Libro: FRIDAY BLACK

Un feroz retrato distópico de la Norteamérica contemporánea. «El debut del año. No puedo aplaudirlo lo suficiente.» Mary Karr «Unos relatos emocionantes y maravillosos.» George Saunders

Un centro comercial donde los compradores luchan a muerte para conseguir sus artículos favoritos en las rebajas; un parque temático en el que hombres racistas juegan a tomarse la justicia por su mano; un mundo postapocalíptico donde cada día hay que revivir una catástrofe nuclear en un bucle eterno. Los doce impactantes relatos de este libro son un retrato distópico, demoledor y siempre sorprendente de la Norteamérica actual así como una denuncia sin filtros, satírica y cruda, de la hipocresía y la falta de valores de nuestras sociedades, del absurdo consumismo o de la violencia contra el débil y el diferente. En el corazón de todas estas historias sus protagonistas intentan mantener la sensatez y la humanidad mientras todo se desmorona. Nana Kwame Adjei-Brenyah ha revolucionado el panorama literario actual con este extraordinario debut que se ha convertido en un premiado superventas que no ha dejado de ganar adeptos. Con una imaginación y un talento desbordantes y una mirada renovadora, Adjei-Brenyah sacude al lector y le coloca frente a sus propias contradicciones.

«Una poderosa, extraordinaria, inusual y hermosa colección de relatos. Un increíble debut que anuncia una voz nueva y necesaria.» Tommy Orange (New York Times Book Review) «Unos cuentos provocadores y absolutamente fascinantes, con unos narradores decididos e inmensamente entrañables, capaces de ver el mundo como algo bendito y maldito al mismo tiempo.» George Saunders «Friday Black es como una navaja afilada, lista para realizar un corte profundo. Un libro oscuro, cautivador y esencial. (…) Léanlo. Maravíllense con la inteligencia de cada una de las historias.» Roxane Gay

Autor: KWAME ADJEI-BRENYAH, NANA

Genero: Literatura Universal

Páginas: 256

