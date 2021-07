Ministerio Público ordena arresto a dueña de veterinaria por estafa en Nueva Esparta

1243957

El Ministerio Público ordenó la aprehensión de Osdely Reyes, dueña del Centro Veterinario Falcón, ubicado en el sector Conuco Viejo del municipio García, estado Nueva Esparta, por los delitos de estafa, daño de animal ajeno y maltrato animal. En el sitio funcionarios policiales hallaron animales muertos.

La información fue confirmada por el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter este jueves, 30 de julio. Saab publicó una foto adjunta de la orden de aprehensión emitida en contra de la mujer.

El funcionario oficialista detalló en la publicación que la veterinaria Reyes cobraba 800 dólares mensuales por cuidar mascotas que estaban muertas. “En dicho centro se hallaron caninos y felinos sin vida”, agregó.

La denuncia contra está clínica veterinaria fue formulada vía redes sociales por Lilia Forgione, quien afirmó el 19 de julio a través de un comunicado en su cuenta de Instagram @liliforgione5 que desde el mes de diciembre de 2020 cuando le tocó viajar fuera del país, dejó en hospedaje permanente en dicho centro de atención para animales para que fueran resguardados a cinco perras (tres comunitarias y dos de su propiedad), así como 10 gatos, los cuales eran también comunitarios.

«Se me estableció el presupuesto de 730 dólares mensuales, el cual acepté porque mi prioridad eran el bienestar de mis animales. Pero en el mes de febrero me comuniqué con la doctora Odelys Reyes y me informó que una de mis perras comunitarias había fallecido aparentemente de un infarto«, explicó.

La denunciante hizo hincapié en las reiteradas solicitudes realizadas a la veterinaria para que examinara sus mascotas en vista de la mala apariencia que notó en las fotografías que le fueron enviadas. «Se le notaba muy flaca y le diagnosticó filaria, por lo que la doctora me dijo que le haría un tratamiento para combatir esa enfermedad, pero a los pocos días mi negrita adorada fue encontrada muerta en su jaula», relató Forgione.

Reiteró que nunca falló en el pago como clienta para así garantizar el buen cuidado de sus caminos y felinos, pero aún así aseguró que sus mascotas no fueron atendidas, por lo que inició desde el pasado 26 de julio una campaña vía Twitter en la que se sumaron protectores de animales y solicitaron la atención del Fiscal Saab para que abriera una investigación a la dueña de dicha clínica por maltrato animal y estafa y así evitar que continúen repitiéndose estas historias y se haga justicia para estos seres vivos.

La usuarios de Twitter también denunció maltrato animal a través de la red social | Foto: cortesía de @lilaforgione5

Lisbeth MiquilenaSucesos