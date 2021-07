El expresentador del programa “Súper Sábado Sensacional” pidió a los seguidores del cantante rezar para que Araos, “siga allí como lo ha estado durante todo este tiempo, apoyándolo»

El animador venezolano Leonardo Villalobos se pronunció el martes sobre los rumores de una posible separación entre el cantante Jesús Miranda, conocido como Chyno, y su esposa Natasha Araos.

“Estoy viendo una noticia desde hace un par de días (…) Me indigna un poco el trato que le ha dado la prensa a la separación de Chyno Miranda. Parece que les agradara el hecho de que sí fuera cierto, que Chyno se estuviera separando de su esposa”, manifestó Villalobos en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El expresentador del programa “Súper Sábado Sensacional” pidió a los seguidores del cantante rezar para que Araos, “siga allí como lo ha estado durante todo este tiempo, apoyándolo”, agregó.

“Siento como un morbo, como algo que les alegra. Chyno se ha convertido en un guerrero que se ha levantado de la COVID-19. Yo tuve y casi me mata (…) A la prensa parece que le alegra la noticia de la separación de Chyno, por favor, oren porque no sea así. Ojalá que no sea así. No se alegren del mal ajeno”, finalizó.

Los rumores de una posible separación entre Chyno Miranda y Natasha Aros surgieron en el espacio de YouTube, “Chisme No Like”, donde aseguraron que la modelo venezolana le había pedido al cantante que se fuera de su casa.

Poco tiempo después, el equipo de Chyno desmintió la noticia en el programa “El Gordo y La Flaca”.

“Ellos niegan rotundamente estos rumores y sinceramente nos alegra muchísimo porque después de que la semana pasada Chyno y su esposa hablaran tan lindo uno del otro, sería muy triste que estuvieran viviendo eso”, comentaron.

