«Pensé que me iba a matar», habló joven atacado por GN en Lara +VIDEO

El joven Hernis Rivero, quien fue brutalmente torturado por un sargento retirado de la Guardia Nacional (GN), emitió este jueves sus primeras declaraciones señalando que pensó que iba a morir a manos del militar, quien lo acusaba de ladrón.

«Su esposa estaba grabando todo, pero esa fue la segunda golpiza. Yo antes fui malaconducta, pero yo pagué por eso. Me culparon de algo que no hice», comentó Rivero, según un video publicado por la periodista Yelitza Figueroa, en su cuenta de Twitter.

#28Julio | #Lara Hernis Rivero, quien fue víctima de presuntas torturas por parte del Sgto. (GN) Yesin Linárez denunció en la Fiscalía Superior del MP las agresiones de las cuales fue víctima, según video que circula donde aparece en el piso, golpeado y con una bolsa en la cabeza pic.twitter.com/LIqA6oI9jj — Yelitza Figueroa Rivas (@YelitzaFigueroa) July 28, 2021

Asimismo, recordó los intensos momentos que vivió cuando estaba siendo sometido por el militar. «Yo tengo a mi mamá, a una hija pequeña. Apenas me puso la bolsa, sentí que me moría, yo no daba más. Pensé en mi mamá, eso fue lo que hice», dijo entre lágrimas.

También agregó que estuvo tres días recuperándose de las lesiones, antes de ir a la Fiscalía de Barquisimeto, a cuatro horas de Siquisique, lugar de los hechos, ya que allí no hay ninguna sede del Ministerio Público.

EL MILITAR AGRESOR FUE DETENIDO EN LARA

Luego de viralizarse en redes sociales el video en el que era torturado a manos del sargento retirado, la Fiscalía ordenó la captura de este sujeto. Horas después, fue puesto tras las rejas, junto a su esposa.

La Fiscalía informó que será imputado por privación ilegítima de libertad, uso de niño para delinquir, apología al delito y agavillamiento.

Al parecer el hijo del sargento, menor de edad, estuvo presente en los hechos y su padre lo motivó a ver cómo torturaba a Rivero.