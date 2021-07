Perú | Ollanta Humala se solidariza con Francisco Sagasti

Tras el desaire que sufrió el exmandatario al no haber sido recibido en el Congreso

El exmandatario Ollanta Humala se pronunció sobre lo ocurrido con Francisco Sagasti, quien fue impedido de dejar la banda presidencial en el Congreso.

A través de sus redes sociales, Humala se manifestó sobre el “desaire” que sufrió Francisco Sagasti al retirarse la banda presidencial en las afueras del Congreso de la República, a pesar de que tendría que haber ingresado a las instalaciones y despedirse del cargo desde allí, tal como el precedente que dejó Valentín Paniagua.

“Mi solidaridad con el expresidente Francisco Sagasti ante el desaire sufrido en el Congreso. Las formas democráticas nunca deben perderse”, escribió Humala Tasso en su cuenta. De Twitter.

Tras el inesperado suceso, otros congresistas también calificaron de “desaire” la controversial decisión de la Mesa Directiva del congreso, presidida por María del Carmen Alva.

Asimismo, la parlamentaria Flor Pablo Heredia, consideró que fue una falta de respeto a la investidura de Francisco Sagasti durante el gobierno de Transición y Emergencia.

“El desaire que ha hecho la Mesa Directiva del Congreso al presidente Francisco Sagasti no expresa nuestra voluntad como parlamentarios. Una pena que no escuchemos el sentir de pueblo y no respetemos la investidura de quien condujo el país con entereza y gran esfuerzo”, criticó desde Twitter.