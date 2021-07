El ex jugador de los Washington Wizards, Russell Westbrook se despidió de los Wizars con emotivas palabras la noche de este jueves 29 de julio.

La noche de este jueves el jugador de la NBA Russell Westbrook pasi hacer parte del equipo de los Angeles Lakers via un cambio con Washington Wizards en la NBA.

En su cuenta personal de Instragram Russell Westbrook se despidió con unas muy grandes palabras para los fanáticos y la franquicia de los Washington Wizards.

Aquí las palabras:

¡Gracias DC! Nos recibieron a mi familia y a mí con los brazos abiertos desde el primer día. Todos, desde la oficina principal hasta el personal de entrenamiento, los entrenadores, mis compañeros de equipo y los fanáticos. Estoy agradecido de que todos se arriesgaron conmigo y me apoyaron en cada paso del camino. Me siento bendecido de haber sido parte de una organización tan firme. No tomó mucho tiempo hacerme un hogar en DC, y siempre estaré agradecido y apreciaré mi experiencia con la organización. Gracias.

La verdad es que el equipo de los Angeles Lakers ahora paso hacer uno de los conjuntos favoritos para la siguiente temporada de la NBA debido a que cuentan con 3 jugadores de renombres en la liga.