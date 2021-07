VIDEO l UDO Nueva Esparta está sumida en el abandono.

La UDO Nueva Esparta está sumida en el abandono. –

Una nota para @Diario_ElTiempo | Video: Cortesía

#Comunidad

–

La UDO Nueva Esparta está sumida en el abandono.

–

Una nota para @Diario_ElTiempo | Video: Cortesía

–https://t.co/yXxl2Wl2tH pic.twitter.com/vLnsxJxRqk — Joseph Ñambre (@JosephSports27) July 30, 2021

El Núcleo Nueva Esparta de la Universidad de Oriente (UDO) se encuentra sumido en el abandono y eso causa tristeza tanto en el personal obrero y administrativo de la institución como en los estudiantes.

Paredes agrietadas, maleza en las caminerías, techos colapsados en algunas facultades y montones de basura en los estacionamientos, donde permanecen estacionados autobuses totalmente averiados, conforman el panorama que presencian las personas que hacen vida en el Alma Máter ubicada en el sector Guatamare de La Asunción, en la isla de Margarita.

“A esta universidad no le prestan apoyo económico desde hace varios años. Hace poco se desbordó un río cercano y eso causó estragos en la estructura física, porque inundó el comedor por completo. Necesitamos maquinarias para poder solventar esta situación”, comentó un trabajador de la UDO que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Las áreas donde transita la gente en el recinto universitario se encuentran muy descuidadas

“Siempre llegan personas que recogen chatarra para venderla en otros lugares. Nosotros (los empleados) no les hacemos guerra, pero sí debemos denunciar que ellos quieren agarrar el hierro de los pupitres y eso no lo podemos tolerar. También se llevan los marcos de las ventanas y otras partes de los edificios. Los vecinos toman todo lo que está mal parado”.

La voz estudiantil

Kenny Saad, uno de los alumnos udistas, se quejó por la falta de inversión realizada por el Gobierno Nacional -encabezado por Nicolás Maduro- para modernizar la plataforma tecnológica del recinto de formación.

Considera que la “congelación de recursos” por parte del Ministerio de Educación Superior perjudicó a los futuros profesionales de las carreras de Educación Integral, Tecnología de Alimentos, Biología Marina, Biología Pesquera, Acuacultura, Contaduría Pública, Administración Empresas Turísticas y Hoteleras, Turismo, Estadística e Informática.

Las lluvias afectaron al comedor universitario del Alma Máter ubicada en Margarita

“La UDO Nueva Esparta nos ordenó estudiar en línea por causa del pandemia de coronavirus, pero eso nos generó muchas dificultades para aprender. Es complicado prepararse con tantas limitaciones en servicios, principalmente los de electricidad, internet y telefonía”, señaló Saad, quien no desea que la academia permanezca mucho tiempo sola.

“Cuando no tenemos presencia activa en la universidad esto queda olvidado y aumenta el nivel de deterioro. Definitivamente nada esto contribuye a las mejoras que soñamos para nuestra UDO”.

Otro testimonio

Francisco Marcano, dirigente estudiantil, respaldó la opinión de Saad y cree que la UDO Nueva Esparta es una víctima de la “asfixia presupuestaria” por parte de un Estado que le impide reparar las infraestructuras del campus, pues hasta la cancha de usos múltiples del recinto está en pésimas condiciones.

Marcano considera que la UDO es “anticuada” porque la mayoría de los docentes no están capacitados para dirigir procesos formativos a distancia.



















“A pesar de que gran cantidad de estudiantes apuestan por la preparación académica y el futuro, pienso que hay una realidad -que me duele decir- porque la situación país no permite que profesores y alumnos cumplir con el proceso de educación a distancia. Todo eso pasa porque no cuentan con recursos económicos para adquirir equipos tecnológicos. Ese hecho, sumado a que en nuestra sede tampoco hay mecanismos para aplicar este tipo de evaluaciones, nos deja en una mala situación. Los educandos abogamos porque todo esto se corrija a la brevedad, para poder contribuir con el desarrollo de Venezuela”, dijo Marcano.

Porlamar / Joseph Ñambre