35 familias sobrevivientes del edificio colapsado en Miami siguen sin hogar

Más de un mes después de la tragedia de Surfside, en Miami, que ocurrió el pasado 24 de junio, alrededor de la 1:30a.m., 35 familias siguen sin vivienda y requieren ayuda para encontrar un nuevo hogar.

Algunas organizaciones no gubernamentales iniciaron una campaña para recaudar dinero y ayudar a las familias que perdieron todo en el derrumbe del edificio de 12 plantas, que dejó un total de 98 personas fallecidas.

Todavía no hay respuestas concretas con respecto a la causa del desplome de la estructura, pero mientras la investigación sigue activa, han surgido otros problemas de gran urgencia que deben resolverse lo antes posible, como lo es el tema de qué van a hacer con los sobrevivientes que se quedaron sin hogar.

Hasta el momento, muchos de ellos han estado hospedándose en hoteles o apartamentos temporales, que en muchos casos se los designaron las autoridades locales. Sin embargo, ya es momento de abandonar la solución temporal y comenzar a buscar la solución a largo plazo.

Se espera que entre los seguros y la venta del terreno, se reúnan al menos $150 millones para poder repartirlos entre los sobrevivientes, y los familiares de las víctimas, pero para que esto suceda y puedan comenzar a disponer de ese dinero, aún falta tiempo.

«It really hit me that we were racing against time to get to the bottom of the building before the entire thing came down.»

This family says they used their survival instincts to escape the Surfside, Florida, condo complex as it collapsed around them. https://t.co/qFbUDKPwtV

— CNN (@CNN) June 28, 2021