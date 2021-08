¡Daniel Dhers le dio la tercera medalla de plata a Venezuela en estos JJOO!

(Caracas, 01 de agosto de 2021). – El Venezolano Daniel Dhers ganó la medalla de plata en la prueba de ciclismo BMX Freestyle que se realizó en la ciudad de Tokio.

«Daniel Dhers abrió su propio parque para enseñar y practicar BMX profesional en Carolina del Norte, EEUU. Se llama «Daniel Dhers Action Sports Complex». No entiendo que no se hable más de Daniel en el país. A lo mejor era yo la que no lo conocía; me maravilla el gran tipo que es». Comentario en las redes

Primeras palabras de @Danieldhers tras conseguir su medalla de plata 🥈 para Venezuela 🇻🇪 #Tokyo2020 pic.twitter.com/CnQZSaCf6s — Jesús Andrés Bastidas (@JesusBastidasP) August 1, 2021