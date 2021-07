Del cobre a la Fibra Óptica: así van los trabajos de Cantv con la tecnología GPON

La llegada de las conexiones de internet por fibra óptica han entrado poco a poco a nuestro país para ofrecer mejoras significativas en la calidad de los servicios que ofrecen las distintas operadoras de telecomunicaciones de Venezuela.Tal es el caso de la mayor empresa de telecomunicaciones del país, sí, hablamos de Cantv, quien ya se encuentra realizando los trabajos para lograr la adecuación de toda tu infraestructura y lograr la migración de todo el cableado de cobre existente en nuestro país por fibra óptica para llevar internet de alta velocidad a todos los suscriptores que así lo deseen y así poder obtener una mejora en el servicio.¿Pero como será esto?Es la mayor interrogante que se realizan los usuarios, sin embargo gracias a la llegada de la tecnología GPON podemos llegar a obtener un servicio de calidad y con grandes mejoras en lo que conectividad a internet se refiere. A través de conexiones con tecnología GPON podemos tener con planes que van desde los 10 Mbps hasta 1000 Mbps simétricos, y no solo se limita a conexión de internet, sino que también tenemos la posibilidad de poder integrar los servicios telefónicos, vía VOIP.De esta manera y para nadie ha sido un secreto que Cantv ha comenzado la migración a esta tecnología desde finales de 2020 y en lo que va de año la compañía ha logrado apretar el despliegue de GPON en varios estados del país, Tal como menciona su presidente Jesús Aldana a una entrevista concedida a diario Últimas Noticias, donde señala lo siguiente:«Gpon es la transición del cobre a la fibra óptica»

Donde explica que este tipo de tecnología: «estas son redes ópticas pasivas con capacidad de transportar hasta 1 gigabyte (GB) por segundo» y que hasta fecha han logrado instalar fibra óptica mediante GPON en 281 municipios de nuestra Venezuela.Asimismo Jesús Aldana presidente de la compañía indica «actualmente, Cantv tiene una capacidad de 800 gigas, lo que eleva un 80% la posibilidad de mejorar cada plan relacionado con las conexiones a internet».Además refirió que la esta tecnología se encuentra instalada en algunos principales estados de nuestro país, como es caso de Miranda, Zulia y Carabobo donde tuvimos la oportunidad de cubrir el despliegue de fibra óptica en la zona industrial la Quizanda en la ciudad de valencia.

Sin embargo pese a los esfuerzos de la compañía en avanzar con la migración del cobre a la fibra óptica es importante resaltar que estos son trabajos no son para ver a corto plazo, sino que se espera que los mismos estén culminados a nivel nacional en el transcurso de los próximos 8-10 años según nos informa una fuente.Por otro lado en la entrevista realizada también se pudieron conocer algunos detalles como por ejemplo el promedio de usuarios activos que actualmente tiene la empresa tanto en servicio internet como en voz, donde los mismos se encuentran de la siguiente manera: 2.400.000 y 3.500.000 respectivamente. Además Jesús Aldana logra resaltar que la apuesta es elevar su capacidad de servicios con los planes que son soportados a través de GPON como es el caso de Aba plus, Aba Ultra y Cantv Fibra Empresarial.Nuevas capacidades en los enlaces internacionalesAparte de mencionar que actualmente la compañía cuenta con una capacidad internacional de 800 gigas, Aldana logro resaltar que se encuentran en preparando el terreno para la expansión con nuevas tecnologías como es el caso de GPON. AAsimismo el presidente de la empresa y gracias a los avances tecnológicos, se espera iniciar entre los meses de septiembre y octubre del presente año, iniciar un proyecto que consta de la construcción de tres anillos con enlaces de gran capacidad partiendo desde 100 GB por segundo, para así lograr ampliar las capacidades del servicio en las regiones de Oriente y los Andes.Además señala que la instalación de estos nuevos anillos mejoría el soporte para el resto de las operadoras, para lograr mayor velocidad a la hora de transportar datos, así como también poder ofrecer opciones de planes con fibra óptica. Donde además señala que actualmente cuentan con empresas internaciones aliadas para poder lograr estos proyectos.De 1.5 Mbps a 4 Mbps en promedio de velocidadPara nadie fue un secreto que gran parte de los suscriptores de Cantv contaban con velocidades de navegación en promedio de 1.5 mbps, lo que a la fecha es un valor insuficiente para poder disfrutar de los servicios de streaming que se ofrecen y los cuales tienen gran demanda por los usuarios venezolanos. Es por ello que Jesús Aldana menciona que Cantv logro elevar este promedio a 4 Mbps.Además de que en la actualidad la empresa cuenta con planes de mayor velocidad como es el caso de los planes aba de 14, 18 y 22 Mbps, sin embargo la activación de estos dependerá de algunos factores como el estado del cableado, la distancia de la central y el DSLAM donde esté conectado el usuario, sin embargo Aldana destaca que en medio de los avances se protegen a los usuarios que tienen planes desde uno hasta tres megas que no pueden pagar los de 18 o 20 megas, para garantizar el acceso a internet.Algunos logros realizados645.000 averías ha resuelto Cantv desde enero de este año hasta julio.13 sectores de Caracas como Prados del Este, Cumbres de Curumo y Santa Fe se atienden con la tecnología Gpon.2.500.000 consultas ha atendido la asistente virtual Cati, desde 2020.42% se ha reducido el robo de material, en comparación con 2020 cuando se registró un 72%.Para más detalles dejamos la entrevista completa realiza por el diario Últimas Noticias a continuación: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/cantv-eleva-velocidad-de-internet-con-tecnologia-gpon/

Por: Arepa tecnologica

Fecha de publicación: 2021-07-30 10:28:16

