España | Bob Esponja y Patricio existen La foto viral que arrasa en redes sociales

Si existen dos personajes que representan la amistad en el más puro estado, esos son Bob Esponja y Patricio y dado que ayer se celebraba el Día Internacional de la Amistad, parece que ahora han querido «salir a la luz» realmente y darse a conocer a la vista de todos gracias a una foto que ya se ha hecho viral en redes sociales y que ha «demostrado» que Bob Esponja y Patricio existen de verdad.

¡Bob Esponja y Patricio existen! La foto viral que arrasa en redes sociales

Vistos en el lecho marino a 200 millas al este de Nueva York, el dúo en particular parece que fue captado por un vehículo operado por control remoto. Se trata de una esponja Hertwigia y una estrella Chondraster, que en el curso de la exploración sorprendieron a los científicos precisamente por relacionarlos con los personajes de dibujos animados.

Bob Esponja es sin duda uno de los dibujos animados más populares a nivel mundial. La serie, ambientada en el fondo del mar, cuenta las aventuras de la esponja marina Bob Esponja y su amigo Patricio, una estrella de mar. Tanto es el éxito de la serie que incluso un grupo de científicos, cuando se encontraron frente a la escena en esta imagen, no pudieron evitar fotografiarla: en las paredes de una montaña submarina encontraron una esponja amarilla tendida y junto a ella una pequeña estrella roja azul marino. «Normalmente evito estas referencias, pero guau: los verdaderos Bob Esponja y Patricio», escribió Christopher Mah, científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP

— Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021