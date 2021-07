España | Mario Hermoso, ingresado en un hospital alemán por una dolencia abdominal

Mario Hermoso está ingresado en un hospital de Wolfsburgo, donde está jugando el Atlético de Madrid su tercer partido de pretemporada, tras sufrir un fuerte dolor abdominal después la siesta. El defensa está siendo sometido a diferentes pruebas médicas.

El central sintió un fuerte dolor en el hotel, lo que le descartó automáticamente del partido y llevó a los médicos a aplicarle un calmante. Sin embargo, mientras el equipo se dirigía al estadio los dolores fueron a más, lo que llevó a los galenos a tomar la decisión de trasladarle a un hospital. Los sanitarios del Wolfsburgo también están muy pendientes del futbolista.

Por lo tanto, mientras el Atlético está jugando el partido, el central se está sometiendo a pruebas médicas para determinar el origen del dolor. Hasta que no se conozca la causa no se tomará ninguna decisión con el jugador. Si el origen se desvela en las próximas horas regresará junto al resto de sus compañeros a España, pero si no hay una certeza continuará en el complejo hospitalario alemán junto a los servicios médicos de la entidad rojiblanca.