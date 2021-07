Inac abre procedimiento contra Plus Ultra: “Comercializó vuelos Caracas – Madrid sin contar con autorización”

El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), MG. Juan Teixeira Díaz, informó este viernes que el organismo abrió un procedimiento contra la aerolínea Plus Ultra, debido a que supuestamente comercializó vuelos entre Caracas y Madrid “sin contar con autorización”.

“La aerolínea Plus Ultra comercializó vuelos sin contar con la autorización del Inac. La ruta entre Caracas y Madrid, actualmente no se encuentra entre las permitidas por el ejecutivo Nacional para vuelos comerciales regulares o no regulares”, posteó Teixeira Díaz en su cuenta Twitter junto a un comunicado adjunto del Inac.

En ese sentido, el representante del Inac agregó en otro tuit que la aerolínea “está en la obligación de proteger a los pasajeros afectados y asumir sus responsabilidades según lo establecido en las Condiciones Generales de Transporte Aéreo”.

Lea a continuación el comunicado completo íntegro del Inac:



El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), de conformidad con el contenido del artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil y los numerales 4 y 14 del artículo 13 de la Ley de Creación del Inac, a fin de garantizar la correcta prestación del servicio público de transporte aéreo, informa al público en general, que la comercialización de boletos por parte del explotador aéreo Plus Ultra Líneas Aéreas, en rutas no autorizadas por las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, es contraria a la normativa aeronáutica que regula el servicio público de transporte aéreo. Así mismo, vulnera las restricciones establecidas por el Ejecutivo Nacional, sobre el espacio aéreo a los fines de mitigar los efectos de la pandemia por causa del Covid-19.

En este sentido, reiteramos que solo están autorizados los vuelos en las rutas hacia y desde Turquía, Rusia, México, Panamá, República Dominicana y Bolivia.

Por lo tanto, esta Autoridad Aeronáutica, procederá con la investigación correspondiente a los fines de iniciar el procedimiento administrativo que permita determinar las responsabilidades de Plus Ultra Líneas Aéreas, en la comercialización de boletos en rutas no autorizadas; situación que puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales tanto para el explotador aéreo, como para las agencias de viajes que incurran en dicha práctica.