Lakers podrían ir por Carmelo Anthony y Rudy Gay

El equipo de los Angeles Lakers, podrían ir detrás de los jugadores estrellas de la NBA Carmelo Anthony y Rudy Gay esta temporada baja.

Los Angeles Lakers no paran de buscar estrellas en para su equipo la siguiente temporada, ya que lucieron muy mal esta vez por la falta de Anthony Davis y al parecer no quieren verse así otra vez.

Esta vez Los Angeles Lakers están por ir detrás del veterano de la NBA Carmelo Anthony y Rudy Gay en este verano.

La verdad es que Carmelo Anthony debería ir por un anillo antes de su retiro de la NBA y está seria la oportunidad casi segura para lograrlo.

El conjunto de los Angeles Lakers necesitan casi obligatoriamente firmar un tirador que sea efectivo para la siguiente temporada, ya que de lo contrario sería una parte muy débil para ellos porque solo le hace falta eso para estar áticamente perfectos.

There is a “very good chance” that Carmelo Anthony will end up signing with the Los Angeles #Lakers this offseason in free agency. 👀

(via @massey_evan) pic.twitter.com/FeNiQEeMsT

— NBA Analysis Network (@HoopAnalysisNet) July 30, 2021