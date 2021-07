México | La democracia no puede fracasar: AMLO

Ante los cuestionamientos de que la consulta popular para decidir si se enjuicia o no a los ex mandatarios será un fracaso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que “la democracia no puede fracasar”.

Confirmó que no votará este domingo porque no hay casillas especiales, además de que supervisará la construcción de caminos a La Yesca y a Compestela en Nayarit, gira que realizará en helicóptero.

-¿Es un hecho que no vota mañana?, se le cuestionó al termino de un acto en San Ignacio, Sinaloa.

-No, no voy a votar, dijo.

-Hay quienes apuestan al fracaso en la consulta, se le comentó.

-La democracia no puede fracasar, advirtió

Durante el evento de supervisión de la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita en Sinaloa, el primer mandatario criticó que no se han instalado las mesas receptoras suficientes para la consulta popular.

Sin mencionar al Instituto Nacional Electoral (INE), expresó:

“Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes… Yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa…silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente”.

Tras el sobrevuelo en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y aunque por ley no puede pronunciarse, el primer mandatario llamó a participar este domingo.

“Viene esta consulta del domingo, pues hay que participar y hay que dar la opinión que se tenga en cualquier sentido y como mujeres como hombres libres, porque es democracia”, manifestó

Acompañado del gobernador Quirino Ordaz (PRI) y miembros de su gabinete, recordó que en marzo se realizará la revocación de mandato en donde se decidirá si se quiere que continúe o no como Presidente.

“Porque el pueblo pone y el pueblo quita, entonces yo me voy a someter a la revocación de mandato y el pueblo va a decidir si quiere que yo continue o que renuncie. ¿Por qué es importante esto? Para que el pueblo siempre, repito, tenga en sus manos el poder que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala”, aseguró.