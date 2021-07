Miami se sumerge en el mundo de las criptomonedas

El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que la ciudad se convertirá en la capital del Bitcoin, ya que dio a conocer el lanzamiento de la «Miami Coin», la nueva iniciativa de criptomoneda de la ciudad.

Durante el importante anuncio sobre la nueva criptodivisa de la Ciudad Mágica, Suárez dijo que la moneda ayudará a la ciudad a centrarse en «diferenciar nuestra economía».

El alcalde, informó que por cada ocasión que una «moneda de Miami» sea extraída, la ciudad podrá obtener el 30%, que será dirigido directamente al fondo general de la ciudad.

El burgomaestre afirmó que la Ciudad del Sol se ha converdito en «La capital mundial del bitcoin».

La idea de este nuevo proyecto es contrubuir con criptomonedas a la billetera de la ciudad, la cual usaría esto como una donación caritativa.

Las CityCoins ofrecerán a los ciudadanos una manera de colaborar con su ciudad, y así hacer crecer su tesorería criptográfica, mientras obtienen rendimientos de Bitcoin BTC y Stacks STX para ellos mismos. Al parecer, cada ciudad tendrá su propia moneda, empezando por Miami y su MiamiCoin.

En su lanzamiento producirán un beneficio STX y BTC, pero con el pasar del tiempo darán utilidades adicionales, e irán aumentando las posibilidades de su utilidad cuando las ciudades las vayan adoptando.

Se espera que creen aplicaciones que utilicen tokens para recompensas, control de acceso a espacios digitales y físicos, beneficios locales, préstamos, comercio, ejecución de contratos inteligentes y más.

MiamiCoin will differentiate the Miami economy. https://t.co/eFcWCmc6xN

La billetera de Miami, se podrá usar para cualquier propósito que la ciudad considere adecuado. Sin embargo sus usos deberán ser supervisados por el alcalde de la ciudad. El dinero que reciba la ciudad como donación de sus propios ciudadanos, podría ser destinado a la realización de nuevos espacios públicos, reparaciones de infraestructura, eventos que se deban organizar en la ciudad, entre otros.

El organizador de este proyecto, Patrick Stanley, indicó que si suficientes personas inician con la acumulación o a minar CityCoins, bien sea que estén incentivadas por el amor hacia su ciudad, o simplemente por la simbología del sistema, las ciudades que recurran a establecer este nuevo proyecto podrían pagar sus deudas y eliminar impuestos, según publicó Miami Diario.

Casa is a cornerstone company for people who truly value their Bitcoin. https://t.co/WQmfpMHLcs

— patrickwstanley.btc (@PatrickWStanley) July 27, 2021