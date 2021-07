Increíble – Natasha Araos confesó que tuvo COVID y salió negativo a los 4 días al tomar este medicamento

Natasha Araos, la esposa del cantante venezolano Jesús Miranda mejor conocido como «Chyno», ha estado durante los últimos días en el centro de la polémica luego de que programa «Chisme No Like», asegurara que se había separado del artista.

Sin embargo, ante ola de rumores, la pareja ha preferido callar y no seguir haciendo eco de tales especulaciones. Ahora, la criolla informó a través de su cuenta de Instagram, que dio positivo para el Covid-19, pero que afortunadamente ya está curada de la enfermedad luego de tomar Glutadose.

Según Natasha, hace poco fue diagnosticada con el virus y que tan solo cuatro días después de tomar el medicamento, se realizó una prueba de Covid que le resultó negativa.

También paso por aquí porque quería comentarles que esto del Covid es increíble, se acuerdan que yo les mostré la semana pasada que me sentía súper mal, que me dolían los ojos y me sentía súper mal, el viernes me hicieron la prueba y salió positivo (…)