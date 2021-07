Rescatista del derrumbe en Surfside es arrestado por disputa doméstica

Un rescatista del condado de Miami-Dade, que participó en las labores de búsqueda y rescate del edificio que colapsó en Surfside el pasado 24 de junio, fue arrestado; y su abogado solicitó al juez que lo tuviera en cuenta al fijar su fianza.

Fernando Castaño, de 47 años, presenta cargos por una supuesta disputa doméstica que ocurrió el martes por la tarde en Cutler Bay, con su esposa, de la cual está separado.

La mujer informó a la policía que se había mudado hace poco de su casa junto a sus hijos; y según el informe del arresto, Castaño quería encontrarse en un restaurante, pero ellos se negaron.

Fue acusado de ir a la casa e intentar hablar con su esposa acerca de su matrimonio; pero en medio de la situación, Castaño se molestó y agarró una pistola negra, según comunicó la policía.

As we continue search and recovery operations, we must monitor the air quality at the site of the Surfside building collapse to ensure the safety of first responders and of those in the surrounding area. pic.twitter.com/2O8mU4mtEK — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 14, 2021

El bombero apuntó con el arma y expresó «si quieres terminar con las cosas, debería terminar ahora mismo», según la declaración jurada de la detención.

Después de haberle solicitado al individuo que se fuera del lugar; Castaño presionó a su esposa separada diciendo que «no iba a terminar en la parte trasera de un vehículo policial y que cometería múltiples homicidios y se suicidaría»; dice en el informe del arresto.

El abogado afirmó que Castaño ha estado trabajando con Miami-Dade Fire Rescue por casi 21 años y también estuvo laborando con Hialeah Fire Rescue durante más o menos 7 años.

Y también, pidió ante el juez que sea considerado su trabajo de búsqueda y recuperación en el sitio de la tragedia de Champlain Towers South al emitir su fianza, el miércoles.

Durante la audiencia del tribunal de fianzas, el abogado mencionó que «estaban pasando por un divorcio». «Después de todos los cadáveres, el olor, se sintió abrumado por lo que estuvo haciendo todo el tiempo en Surfside.

Además añadió que «por lo que escuché de los oficiales de policía, fue horrendo. El olor, partes humanas, fue asqueroso. Perdió el control de sí mismo, aparentemente, por lo que todos dicen».

Throughout the month we spent working at the Champlain Towers South condominium, we witnessed numerous groups of people come together at #Surfside under one common goal (a thread). pic.twitter.com/YwB6Xe5J3E — MDFR Chief Ray Jadallah (@MDFROpsChief) July 26, 2021

El ciudadano Castaño, se dirigió al juez para manifestarle que estuvo laborando en el sitio del derrumbe del edificio de 12 plantas «desde el primer día hasta que llegó a casa el viernes»; y agregó que la residencia estaba vacía.

After a month-long deployment taking part in search, rescue & recovery efforts at the #SurfsideBuildingCollapse, #MDFR #FLTF1 received a warm welcome from loved ones at HQ. We’re proud & thankful for our task force team & their tireless work in bringing closure for the families. pic.twitter.com/afTYJR9iPW — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 23, 2021

RESCATISTA DE SURFSIDE ES DETENIDO

En la corte se le ordenó al rescatista que debe mantenerse alejado de su esposa y de sus hijos, y también que entregara sus armas, según publicó Local 10.

La fianza impuesta por la ley fue de $10,000, y permanecerá bajo arresto domiciliario por los cinco cargos de violencia doméstica. Castaño realizó el depósito de la fianza y se esperaba que saliera de la cárcel para la tarde de este jueves.

EL CUERPO DE BOMBEROS DE MIAMI-DADE DECLARÓ SOBRE EL CASO DE CASTAÑO:

Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) tiene conocimiento del arresto de uno de nuestros empleados en relación con una disputa doméstica que tuvo lugar el martes 27 de julio de 2021. De acuerdo con la política del condado y del Departamento, el empleado será puesto en servicio administrativo pendiente revisión adicional de este incidente.