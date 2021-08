Valles del Tuy l Comunidades de Cúa protestan al cumplir 16 días sin agua #31jul

1244546

Miranda.- Vecinos del municipio Urdaneta de los Valles del Tuy, estado Miranda, protestaron este 31 de julio al cumplir 16 días sin agua. Con pipotes vacíos y haciendo una cadena humana cerraron la avenida Perimetral de Cua para llamar la atención de las autoridades.

Ingrid León, una de las afectadas, denunció que Hidrocapital irrespeta constantemente el cronograma de suministro de agua, en el marco del plan de racionamiento que viene aplicando en esta subregión mirandina.

Indicó que la mañana de este sábado estaban sin servicio residentes de los sectores La Vega, La Fila, Lecumberry, Las Brisas, Salamanca, Casco Central y Santa Rosa, entre otros.

“En estas comunidades viven niños, a cuyas madres se les dificulta prepararles el tetero y sus otros alimentos. También residen personas de la tercera edad que están en cama y requieren asearse, al igual que el resto de la población. Es inhumano lo que están haciendo con nosotros, nos someten a una sequía extrema que pone en riesgo nuestra salud en tiempos de pandemia”, indicó León.

Rosa Campos, otra vocera, apuntó que la excusa de las autoridades son las fallas eléctricas que se presentan en la planta Ocumarito, sumado a la turbidez del agua por las lluvias. “Es incomprensible que nos digan que cuando es verano el agua falta porque no llueve y cuando llega el periodo de lluvia, el agua escasea porque se ensucia. ¿Quién entiendo esto?, se preguntó.

Acotó que no se justifica que, existiendo dos embalses en esta subregión mirandina, sus habitantes no cuenten con el servicio continuo de agua. “Pareciera que el agua que nos envían a casa, cuando Hidrocapital lo dispone, viene del río Orinoco y no de una represa que tenemos a la vuelta de la esquina”, estimó.

Ante la falta de respuesta, los vecinos acudieron a la Dirección de Servicios Públicos de la alcaldía. Allí fueron atendidos por el presidente de CorpoUrdaneta, Rodolfo Simoza, quien les prometió surtirlos con cisternas en las próximas horas. «Aunque el ofrecimiento no fue lo esperado, lo aceptamos, pero si mañana domingo no han cumplido, volvemos a protestar», dijeron León y Campos.

Equipo de CorresponsalesGran Caracas