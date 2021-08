36 Neonatos perdieron la vida durante el mes de julio

Según Giovanni Vielma, Secretario General del sindicato de trabajadores de la salud del estado Trujillo, declaró que durante el mes de julio fallecieron 36 neonatos en el hospital central de Valera.

por Cactus24

Recalcó que es la primera vez que tantos infantes mueren en un mes durante sus primeras horas de vida en el lugar.

Sobre las razones Vielma expresó “Es que el área de neonatología está infectada, además algunos de los pequeños vienen con desnutrición y/o problemas respiratorios, lo que ha traído esta lamentable consecuencia de tantos recién nacidos fallecidos».

Esta situación ha sido denunciada, pero las autoridades no han emitido declaraciones ni ejecutado acciones para combatir esta problemática, a esto se le suma el elevado índice de madres desnutridas, que traen al mundo a bebés bajos de peso y delicados de salud, que al no tener defensas, no pueden salir bien librados de las condiciones del centro de salud.

Vielma responsable del gremio de la salud, invitó a los responsables de mejorar las condiciones de neonatología y todas las áreas del hospital a realizar un esfuerzo para brindar el derecho a una salud de calidad y a la vida para todos los pacientes que acuden al principal instituto de salud del estado Trujillo.

