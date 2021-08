Chile | Municipalidad de Mejillones y Cifamac firmaron convenio de cooperación medioambiental

Durante la mañana de este sábado, se realizó la firma de un importante convenio suscrito entre la ONG dedicada a la Investigación de fauna marina y avistamiento de cetáceos y la Ilustre Municipalidad de Mejillones que pretende potenciar la educación y el cuidado del medio ambiente.

En la reunión realizada entre la Oficina Municipal Infanto Juvenil y el departamento de Medio Ambiente,se acordaron varios puntos para la elaboración de un convenio de colaboración, que aborde los principales prestaciones y futuras iniciativas en el contexto de la educación y prevención de cuidado medioambiental.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Marcelino Carvajal Ferreira expresó que “Estamos muy contentos con la firma de un acuerdo que compromete a varias partes del municipio, invitando a la comunidad. Juan lleva años trabajando en esto, es una persona que nos ha dicho por años las bondades de la bahía, quizás no la pusimos en contexto, pero hoy día estamos todos pensando que no nos podemos farrear la oportunidad de la vida, teniendo un potencial desarrollo gigante en la línea del turismo”. También agregó que “Hoy vemos la gran capacidad de este equipo profesional que compone Cifamac y nos ponemos en el contexto, hoy queremos que más personas se dediquen a esta actividad porque nuestra bahía no tiene nada que envidiarles a otros lugares del mundo y que crecerá mucho más en este sentido por su puesto con el apoyo de toda la comunidad y en beneficio de nuestro medio ambiente”.

En tanto, el presidente de la ONG Cifamac Juan Menares, valoró el convenio comentando que “nosotros estamos muy contentos, llevamos trabajando seis años, muchos no nos conocen, nosotros tenemos convenios con extranjeros, estamos trabajando con Canadá, USA, Reino Unido, Perú (…) Hemos trabajado siempre tranquilos con nuestros recursos, pero hoy día con este convenio nos hace que lleguemos más a la comuna y gente que no nos conocía, hemos hecho cursos en los colegios para poder enseñar la biodiversidad que tenemos en la bahía, tenemos una gran biodiversidad donde la bahía es dentro de las 10 en el planeta con más biodiversidad y si no la cuidamos y si no sabemos realmente lo que tenemos, entonces nosotros tenemos que mostrar a la gente lo que hay para que empiece a cuidar y empiece a querer Mejillones”.

Dentro de las líneas del convenio se encuentra la educación de niños, niñas y jóvenes en materia medioambiental marina, que mediante la Oficina Infanto Juvenil y el apoyo del Departamento de Medio Ambiente, se ejecutarán jornadas y talleres para educar a este importante público y de quien depende en un futuro el cuidado de la comuna