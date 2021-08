Dwyane Wade está cansado de que su nombre sea mal escrito y Lebron reacciona

El ex jugador de la NBA, Dwyane Wade está cansado de que las personas escriban su nombre mal y Lebron James reacciona.

Dwyane Wade es un ícono a nivel mundial en cuanto al baloncesto. A pesar de eso, unos cuantos fanáticos no saben escribir su nombre y Wade ya está cansado. Eso es D-W-Y-A-N-E, en caso de que fueras uno de los culpables descarados.

Si bien es algo comprensible que los fanáticos ocasionales cometan el error, parece que incluso la transmisión por televisión de los Juegos Olímpicos de Tokio no pudo hacerlo bien. Dwyane Wade tuvo que pensar en una parada rápida en reacción al error, en lugar de centrar la atención en la noche récord de Kevin Durant.

Aquí el dato:

It’s ok because one of us are apart of history https://t.co/Q93RMaqP67

— DWade (@DwyaneWade) July 31, 2021