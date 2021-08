El jugador de la NBA que quiere ser el tirador que LeBron James, Russell Westbrook necesita

El jugador de los San Antonio Spurs, Patty Mills quiere ser el tirador que LeBron James, Russell Westbrook necesita en la NBA.

Los Angeles Lakers han tenido la atención del mundo del baloncesto en los últimos días. Bueno, más de lo que suelen ser, al menos. Con Russell Westbrook uniéndose a LeBron James y Anthony Davis a través de un intercambio, no hay duda de que este equipo es uno de los mas completos jugadores por jugador.

Una adición clara como el día que necesitan sería el rodaje perimetral. Con tres amenazas ofensivas dominantes que no son exactamente anotadores externos, conseguir los espaciadores correctos es clave. No hay escasez de nombres que se lanzan como posibilidades, pero una opción sólida que, según se informa, está interesada es un ex Laker de la era anterior a LeBron.

Aquí el dato: