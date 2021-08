España | Comienza el mes de agosto con los mejores estrenos de series

Primera semana de agosto en la que se estrenan nuevas series perfectas para los que ya están de vacaciones o los que quieren desconectar. Series como A la caza del amor, Así es mi vida, Control Z, Mr. Corman o Cruel Summer, entre otras. Estrenos de series para agosto que pueden convertirse en un buen plan para no aburrirse ni un minuto este verano.

Lunes, 2 de agosto

A la caza del amor

Movistar+ estrena esta miniserie de época protagonizada por Lily James y Emily Beechan de tres episodios dirigida por Emily Mortimer. Cuenta la historia de dos jóvenes Linda Radlett y Fanny Logan unidas no solo por los lazos familiares, sino por su deseo irrefrenable de empezar a vivir y desafiar lo que se espera de ellas como mujeres en plenos años veinte. Impulsiva e inconformista, Linda no para de buscar el romance perfecto, mientras Fanny, más prudente y reflexiva, aspira a una relación más sólida, convencional y realista. Las dos son testigos y protagonistas de cómo sus vidas toman caminos diferentes a medida que cada una busca el amor definitivo.

Intuición criminal Temporada 3

AXN estrena esta serie protagonizada por Angelika Schnell es una mujer divorciada, madre de dos niños y una investigadora exitosa en el departamento de investigación criminal de Viena. Compagina sus labores como madre con su responsabilidad en el trabajo. El hecho de que su vida profesional y privada no siempre sea separable se debe al hecho de que su marido es jefe del equipo de investigación del que ella forma parte. Angelika Schnell sabe lo que quiere y siempre encuentra soluciones.

Martes, 3 de agosto

Así es mi vida

Filmin estrena esta serie de comedia romántica danesa que da una vuelta de tuerca a los códigos del género. Así es mi vida cuenta la historia de Vitus, un joven enamoradísimo de Emma, a la que acaba de conocer, pero que está esperando un hijo de su exnovia.

Miércoles, 4 de agosto

Control Z

Netflix estrena esta serie que comienza después de que un hacker revele los secretos más íntimos de los estudiantes a toda la escuela. A partir de este momento el orden social en El Colegio Nacional de Ciudad de México está de cabeza. Los jóvenes populares son marginados, los marginados ganan estatus y todos son sospechosos. Sofia, una chica sabelotodo y relegada social con talento para la deducción, inicia una carrera contrarreloj para detener al hacker antes de que más secretos sean descubiertos. En el camino, aprenderá a hacer amigos, mostrar empatía por los demás e incluso, podría enamorarse.

Viernes, 6 de agosto

HIT & RUN

Netflix estrena esta serie en la que un hombre trata de descubrir la verdad sobre la muerte de su mujer se ve envuelto en una peligrosa red de secretos e intrigas que va desde Nueva York hasta Tel Aviv. De los creadores de Fauda y The Killing, un thriller hablado en inglés y hebreo y protagonizado por Lior Raz.

Mr. Corman

Apple TV+ estrena esta serie escrita, dirigida, producida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, narra las noches y días de Josh Corman, un artista de corazón pero no de oficio. Su problema es que las cosas no le han salido como quería y su sueño de una carrera musical no ha salido bien. Ahora está dando clase en una escuela del Valle de San Fernando, su ex-prometida Megan se ha ido de casa y su mejor amigo del instituto se ha mudado con él. Josh atraviesa sentimientos universales de ansiedad, soledad y duda vital. Una original dramedia que habla de la actual generación de treintañeros.

Cruel Summer

Amazon Prime Video estrena esta serie protagonizada por Jeanette que vive en un pequeño pueblo de Texas. Su gran problema es que es muy tímida lo que no la hace muy popular. Todo cambia cuando un día secuestran a Kate Wallis. Jeanette que, aparentemente, no tiene ninguna relación con la víctima ocupa su lugar y se convierte en la chica más popular del pueblo y en la más odiada de todo el país.