Lo persiguieron, lo hirieron y terminó siendo rescatado del río Guaire

La tarde de este sábado los Paramédicos viales, también conocido como los Ángeles de la Autopista, rescataron de las orillas del río Guaire a un hombre que se estaba desangrando con herida de arma blanca.

El hombre, quien dijo trabajar como parquero en Chacao, venía corriendo por las orillas del río presuntamente perseguido por unos antisociales; que le habían propinado la herida.

«Los malandros me quieren tener extorsionado pagándoles multa, como no lo hago me dieron estás puñaladas», explicó el joven de 27 años; quien supuestamente estaba trabajando cuando recibió la agresión.

Según explica la cuenta de Instagram de los Paramédicos, al herido le fue controlada la hemorragia antes de subirlo y trasladarlo a un centro asistencial; donde aparentemente se encuentra fuera de peligro.

Por último, hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen el caso y no haya impunidad para quienes cometieron la agresión.

RÍO PELIGROSO

En otro incidente, ocurrido este martes 27 de julio, el cadáver de un hombre fue hallado durante la mañana en el río Guaire; a la altura de Las Mercedes.

El cuerpo fue sacado del agua por los paramédicos viales de la brigada de restablecimiento de vías y atención de emergencias del Ministerio de Transporte (@paramedicosmtt).

Se trataría de un joven de piel morena de entre 20 y 25 años de edad. Según información brindada por los paramédicos, la víctima presentaba traumatismo craneoencefálico severo tras recibir un golpe.