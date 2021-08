La actriz, animadora, presentadora, cantante y empresaria Josemith Bermúdez falleció en horas de la madrugada del pasado sábado tras una dura batalla contra el cáncer.

Su fortaleza y grandeza, como ella misma lo reconoce en una entrevista con la periodista Shirley Vargany en 2018, fueron claves para enfrentar uno de los momentos más duros que le tocó vivir: el cáncer de ovario, diagnosticado por primera vez en 2016.

“Quiero vivir en paz y armonía con todo lo que tengo y con todo lo que me rodea. Quiero que me recuerden con amor, con fuerza, he demostrado ser una mujer muy fuerte. He descubierto mi fortaleza y grandeza con la debilidad”, dijo la venezolana tras su primera recuperación.