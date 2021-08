Secretario de Salud dice que la esperanza de vida ha disminuido 1.5 años

La esperanza de vida en los Estados Unidos disminuyó un año y medio durante 2020 debido en gran parte a la pandemia de coronavirus. Según dijeron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de la nación norteamericana; esto gracias a un nuevo informe, lo que marca el descenso más pronunciado desde la segunda guerra mundial.

EL SEGUNDO DESCENSO MÁS PRONUNCIADO DE LA HISTORIA

Según el informe, los estadounidenses en conjunto vieron cómo su esperanza de vida desde el nacimiento se acortó de 78,8 años en 2019 a 77,3 años en 2020, la mayor disminución desde que se perdieron 2,9 años entre 1942 y 1943.

«La disminución de 1,5 años en la esperanza de vida entre 2019 y 2020 se debió principalmente a aumentos en la mortalidad debido a COVID-19 «, señala el informe, indicando que la pandemia contribuyó al 73,8% de la disminución, seguida de lesiones no intencionales con un 11,2% y homicidios al 3,1%.

La esperanza de vida de los hombres bajó 1,8 años, de 76,3 años en 2019 a 74,5 años en 2020. Mientras que las mujeres pasaron de 81,4 años a 80,2 años en el mismo período para una pérdida de 1,2 años. Entre los sexos, la brecha de edad se amplió a 5,7 años en comparación con los 5,1 del 2019.

Sin embargo, las comunidades minoritarias en los Estados Unidos experimentaron la disminución más pronunciada en 2020.

La comunidad hispana experimentó la mayor pérdida en 3 años, al pasar de de 81,8 años a 78,8. Por su parte, la comunidad afroamericana perdió 2,9 años, de 74,7 a 71,8.

PANDEMIA MORTÍFERA

El informe culpó a la pandemia por el 90% de la disminución entre la comunidad hispana, y casi del 60% del declive entre la comunidad afroamericana.

Mientras tanto, la población caucásica experimentó la disminución más pequeña, de 1,2 años, al pasar de 78,8 a 77,6. Casi el 68% de esta caída es atribuible a la pandemia.

«La mortalidad por COVID-19 tuvo, con mucho, el mayor efecto en la disminución de la esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2020, en general, entre hombres y mujeres y para los tres grupos raciales y de origen hispano», dijo el informe.

La pandemia, que comenzó a fines de 2019 en la ciudad de Wuhan (centro de China) antes de extenderse por todo el mundo, ha matado a más de 609.500 estadounidenses y ha enfermado a más de 34,1 millones, según un rastreador en vivo del virus de la Universidad Johns Hopkins.

La disminución no es mayor, según el informe, debido a las disminuciones en las muertes atribuidas al cáncer, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, enfermedades cardíacas y suicidios, entre otros.

El informe fue publicado aproximadamente un mes después, de que un nuevo estudio descubrió que la esperanza de vida en los Estados Unidos estaba disminuyendo, esta vez un 8,5 veces más rápido que el promedio de países similares.

LA PANDEMIA HA AFECTADO MÁS A LA COMUNIDAD AFROAMERICANA

El informe del CDC publicado el miércoles destaca el efecto desproporcionado de la pandemia en las comunidades raciales y étnicas, que los funcionarios de salud han estado señalando desde los primeros días del brote en los Estados Unidos.

En abril del año pasado, un mes después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como pandemia, los funcionarios de salud estadounidenses advirtieron que los afroamericanos estaban sufriendo un mayor impacto por el coronavirus.

La Dra. Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca bajo la administración de Trump, dijo que no era que la comunidad afroamericana fuera más susceptible al virus, solo que los datos sugieren que son más susceptibles a enfermedades graves.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, explicó que la pandemia estaba exacerbando una «disparidad de salud» que ya existía en los Estados Unidos, más que todo con los afroamericanos que sufrían de manera desproporcionada debido a condiciones de salud subyacentes, como la diabetes, obesidad e hipertensión.

En agosto del año pasado, un informe publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences; declaró que el COVID-19 necesitaría matar a un millón de estadounidenses blancos adicionales; esto para que su esperanza de vida promedio cayera a los niveles vistos por los estadounidenses negros.

En abril, el CDC dijo que la pandemia «ha llevado la desigualdad social y racial a la vanguardia de la salud pública»; destacando «que la equidad en salud todavía no es una realidad».