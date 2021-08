Cámara de Comercio plantea permitir inversión privada en los servicios públicos

El presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, José Gregorio Rodríguez instó al Gobierno nacional permitir la participación privada en el manejo de los servicios públicos ante las constantes fallas que se registran en la entidad insular con el suministro eléctrico y de agua.

Indicó que es importante revalidar este ofrecimiento sobre todo en estas circunstancias, en la cual el estado no cuenta con los recursos para resolver todos los problemas que lo aquejan.

“Creo que es oportuno ratificar el interés que tenemos como sector privado de ayudar y apoyar en la gestión de estos proyectos lo que queremos es solicitar la participación del sector privado en la gestión de servicios públicos”.

Experiencias exitosas

Rodríguez reseñó que la isla de Margarita tuvo experiencias exitosas en el pasado sobre el manejo del servicio de electricidad por parte de empresarios privados.

“Es importante que podamos sentarnos en una reunión técnica y armoniosa con el estado, y plantear desde cualquier mecanismo legal que tengamos, abrirse a la participación del sector privado a la solución de estos problemas. Si el Estado da garantías y emite un nivel de confianza aceptable para el sector privado, va a generar una respuesta de inversión y va a traer como consecuencia el mejoramiento de los servicios públicos”.

Rodríguez acotó que en estos momentos hay un cobro moderado del servicio eléctrico, pero se recibe un servicio deficiente.

“En estos momentos estamos dispuestos a pagar un servicio público de calidad, pero para eso debe abrirse una participación del sector privado, ya sea una alianza o asociación estratégica. Queremos concientizar al Estado de que es momento de que permita al sector privado en la prestación de los servicios públicos para que eso se traduzca en mejoras de calidad, no solo del comercio, sino de la totalidad de los habitantes de la Isla.

Ratificación del esquema 7+7

José Gregorio Rodríguez señaló que los empresarios mantienen una postura institucional de responsabilidad, por lo que llaman a los comercios de Nueva Esparta a no bajar la guardia en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

“Aunque la personas esté vacunada, no se exime de contagiarse. Se debe actuar con responsabilidad. Nosotros somos los más interesados en que la curva de contagio no siga incrementándose para tener el soporte y decirle a Estado que abra un poco el espacio y donde nos comprometemos a ser responsables al trato de clientes y turistas. El mensaje es a no bajar la guardia”.

Recordó que los empresarios suscribieron un convenio para el desarrollo del Centro de Vacunación Masiva de Nueva Esparta donde se vacunarán un promedio de tres mil personas diarias.

“Eso acortará el tiempo de la vacunación del rebaño. Eso ayudará al Estado a acelerar el proceso de inoculación, pero también hay que mantener mensaje de seguir cumpliendo el mensaje de responsabilidad de todos los neoespartanos”.

El Sol de Margarita