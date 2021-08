Chile | «Todos por Luciano»: Familia de Antofagasta realiza campaña para recaudar fondos para su hijo de 18 meses que sufre de un cáncer hepático

Luciano, es un menor de 18 meses, que padece de un hepatoblastoma, un tipo de cáncer de hígado, que afecta más a menudo a niños menores de 3 años, y lo mantiene con tratamientos en Santiago. Por lo mismo, su familia está realizando distintas actividades para recaudar fondos, ya que deben pagar estadía y todo lo que conlleva la enfermedad del pequeño Luciano.

Afiche sobre Completada

Emma, madre del menor, comenta que “Llevamos desde marzo luchando con este cáncer, un hepatoblastoma que padece mi bebé de 18 meses, que ya fue operado, pero sigue con quimioterapias”. En esta misma línea, la madre nos comenta que a pesar de la operación, “recibimos la mala noticia de que se ramificó a su pulmón”.

Es por esto, que como familia han organizado distintas actividades para recaudar fondos, una de ellas es una completada a realizarse el día lunes 16 de agosto, en Avenida Huamachuco 9713. “Quiero pedirles a todos los que puedan leerme una ayuda. Créanme, ya lo he hecho todo y no me queda más que poder pedirles la colaboración, donaciones para esta completada, ya saben, todo sirve; tomates, mayonesa, paltas, vienesas, todo sirve para poder realizar esta completada”, señaló la madre del menor.

Emma, además nos cuenta lo difícil que ha sido esta etapa, “Me faltan palabras para poder contarle al mundo lo que siento, pero nos tocó, y aquí estamos dando la lucha nuevamente. No saben cómo es empezar de cero aquí lejos de casa, lejos de tus seres queridos, lejos de tus hijos”. Sin embargo, es optimista, “solo deseo que mi bebé no tenga que pasar más por esto. Te agotas, te cansas de verlo pasar por tanto, pero no me queda de otra, tengo la fe que todo pasará rápido”.

A su vez, está activa la campaña “lukaton”, donde quienes quieran aportar, pueden transferir a la cuenta señalada en el afiche, para ayudar a continuar recaudando fondos para Luciano y que pueda ganar la lucha contra este cáncer.