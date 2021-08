Cuando comienza el calor también empieza la temporada de tener a mano un buen protector solar que nos proteja de los cada vez más intensos rayos del sol. Si bien es cierto que estos protectores no son baratos, no podemos ni debemos renunciar a ellos por el bien de nuestra piel y salud en general, pero no te preocupes, te vamos a proponer una solución que alegrará a tu bolsillo y te ayudará a evitar productos que contienen demasiados químicos artificiales, pues en EcologíaVerde te enseñamos de una manera fácil cómo hacer un protector solar natural. ¡Toma nota!

Por qué es importante el protector solar

Los rayos UVB y UVA procedentes del sol pueden ser muy dañinos para nuestra piel si la exponemos a ellos de una forma excesiva e incontrolada. Esto no significa que el sol sea malo para nosotros, al contrario, los rayos del sol son fuente de vitamina D para nuestro organismo, pero si no tenemos cuidado con ellos nuestras células de la piel se pueden ver dañadas.

Por este motivo, es recomendable utilizar protectores solares. Con su empleo prevenimos que nuestra piel envejezca prematuramente, además de que sufra daños graves hasta el punto de correr riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Un concepto relacionado con la protección solar es el Factor de Protección Solar (FPS), el cual aparece en todos los botes de protector solar que encontramos en los supermercados. Este factor indica cuánto tiempo aumenta un protector solar la capacidad natural de defensa de nuestra piel antes de comenzar a sufrir daños o quemarse. Por lo tanto, un protector de factor 50 no protege más que uno de factor 15, sino que protege durante más tiempo.

Por qué usar protectores solares naturales

Al igual que un protector solar es de gran importancia, también lo es saber con qué productos está elaborado. Muchos de los protectores que se venden en las tiendas están elaborados con productos químicos que pueden resultar nocivos y que, aunque te protejan de los rayos del sol, exponen a tu piel a otros problemas.

Existe otra cuestión relacionada en la que seguramente no has reparado, y es que, si nos metemos untados en protector solar en el agua del mar, pantanos, etc., estaremos contaminando el medio acuático y a la vida asociada a él, pues los productos de nuestros protectores se estarán diluyendo en el agua.

Por estas razones, es una gran ventaja utilizar protectores solares naturales, los cuales son muy fáciles de elaborar en casa y seguramente resulten más baratos. ¡Sigue leyendo!

Ingredientes naturales que protegen del sol

Antes de hablar de cómo elaborar de forma casera un protector solar natural vamos a hablar de algunos ingredientes naturales que ya por sí solos protegen nuestra piel de resultar dañada bajo la radiación solar. Estos elementos son en su mayoría aceites con propiedades protectoras. Dentro de estos aceites diferenciamos dos grupos: los aceites vegetales y los aceites esenciales.

Los aceites vegetales son aquellos que contienen ácidos grasos, sin olor y que se extraen de frutos oleaginosos y semillas. Es importante que sean virgen puro 100% natural, pues cuanto más procesados menor capacidad protectora tendrá. Algunos de estos aceites vegetales y su factor de protección son:

Aceite de avellana (FPS 10)

Aceite de oliva (FPS 7)

Aceite de coco (FPS 7)

Aceite de ricino (FPS 5)

Aceite de almendras (FPS 4)

Aceite de jojoba (SPF 4)

Aceite de sésamo (bloquea un 30% de los rayos UV)

Aceite de cacahuete (bloquea un 20%)

Aceite de semillas de algodón (bloquea un 20%)

Aceite de aguacate

Aceite de cáñamo

Aceite de rosa mosqueta

Aceite de germen de trigo, con elevadas cantidades de vitamina E

Aceite de semilla de frambuesa, que proporciona el nivel de la protección más alto.

Por otro lado, se encuentran los aceites esenciales, con un fuerte olor y que se extraen de plantas aromáticas. Se pueden añadir al aceite vegetal para reforzar e incrementar la protección solar. Hablando de proporciones, se debe de echar entre 20 y 60 gotas en total (de un aceite esencial o de varios mezclados) por cada 100 ml de aceite vegetal. Deben ser también aceites 100% puros y extraídos por arrastre de vapor de agua. Algunos de ellos son:

Aceite esencial de semillas de zanahoria (FPS 38-40). Además, combate el acné, manchas cutáneas y es un gran regenerador celular.

Aceite esencial de albahaca sagrada (FPS 6)

Aceite esencial de menta (FPS 6). Aporta una sensación refrescante al producto.

Aceite esencial de lemongrass (FPS 6)

Aceite esencial de lavanda (FPS 5). Muy efectivo contra quemaduras.

Aceite esencial de eucalipto (FPS 2)

Aceite esencial de árbol de té (FPS 1)

Aceite esencial de mirra

Aceite esencial de romero

Aceite esencial de salvia

Pero para emplear estos aceites como protectores solares se deben de mezclar con otros ingredientes que aumenten su duración y la capacidad de reflejar los rayos del sol, como el óxido de zinc o el óxido de titanio.

A continuación, pasamos ya a la sección de este artículo donde te explicamos cómo elaborar tu propio protector solar natural. Los ingredientes empleados en las recetas para hacer un protector solar natural son variables, y pueden ajustarse al presupuesto disponible en cada bolsillo. De forma general, un protector solar natural consta de un ingrediente básico, que son los aceites vegetales, y posteriormente ingredientes opcionales, como los aceites esenciales y/o aloe vera. Debemos recordar, como comentábamos antes, que para potenciar el efecto del protector solar aumentando su duración y la capacidad de reflejar los rayos del sol, debe añadirse un ingrediente más, como el óxido de zinc o el óxido de titanio.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial