Exclusiva ND | «Ya engañaron al presidente con politiquería,¡Hasta cuándo!»: Denuncian caos de transporte en Sidor

La alta gerencia de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) sigue sin resolver el “caos” del transporte en la estatal, que impide que los trabajadores puedan cumplir con sus guardias de trabajo y regresar a su lugar de residencia al culminar la jornada laboral.

Así lo denunció este jueves en exclusiva para Noticiero Digital el trabajador y militante del grupo pro-oficialismo Alianza Sindical, Carlos Rosas, quien asegura que la directiva de la empresa tiene guardadas 10 unidades que podrían solucionar el problema, para proselitismo político y “engañar” al mandatario Nicolás Maduro.

«Ahorita están funcionando dos buses para recoger a todo el personal de San Félix y de Puerto Ordaz y dos autobuses para Ciudad Bolívar. Tenemos diez buses nuevos que compró la empresa, ¿Qué estamos esperando para ponerlos a funcionar? Ya está listo, ya le sacaron el jugo mediático; ya hicieron proselitismo político cayéndole a embuste al presidente, ¿Qué están esperando? A dónde mandaron a buscar esos GPS, ¿a Marte, a la luna? Vean lo que está pasando con nuestros compañeros de trabajo, los están atracando, los están maltratando», denunció.

Carlos Rosas lleva 68 días de protesta frente al portón 1 de Sidor, junto a un grupo de compañeros, para exigir la reincorporación de los trabajadores desincorporados cuando inició la pandemia por el Covid-19.

En una pasada entrevista, Rosas explicó que son más de 8 mil trabajadores desactivados bajo esta excusa, pero tiempo después lograron confirmar que sus puestos de trabajo están siendo ocupados por personal de la contrata CVG Logística.

En medio de esta protesta, el trabajador ha revelado detalles de la estatal que podrían confirmar el desmantelamiento de Sidor y su improductividad.

Carlos Rosas hoy hace un llamado a la gerente de Transporte, Yelene Márquez, para que autorice el uso de esos 10 autobuses guardados y así solventar el problema de movilización de los empleados.

«Hasta que no maten a un trabajador en la parada, ahí si van a sacar los buses…yo le hago un llamado a la gerente de Transporte, señora Yelene Márquez, si usted no se siente competente, no tiene autoridad en ese cargo, póngalo a la orden, porque qué va a hacer usted allí si no tiene voz ni derecho a nada. Ahí la señora que usted reemplazó malversó 2 presupuestos y usted es quien puede pagar ese paquete», advirtió Rosas.

“Le recuerdo que a esa señora cuando se fue nadie la intervino, no le hicieron auditoría, porque era la testaferro del que se hace llamar diputado obrero, ‘botellita’ Marcano”, agregó el trabajador haciendo referencia al expresidente de CVG Alcasa, Ángel Marcano, quien ahora cumple funciones como diputado de la Asamblea Nacional.

Carlos Rosas, quien asevera que no dará su brazo a torcer en la protesta que mantiene junto a otros trabajadores, pide que al menos se activen esos autobuses para evitar más atracos a compañeros que, según su relato, deben caminar por trochas del sector Core 8, para llegar a la estatal.

“Los trabajadores del turno de 11 a 7 no pueden cumplir con su guardia, otros que se vienen caminando por las trochas de Core 8, han sido atracados. Ya van cinco compañeros atracados, entonces, ¿Quién le prohíbe dar la orden para que activen esos buses? Hasta cuándo vamos a estar en ese caos”, sentenció el trabajador.