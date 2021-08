La culpa no fue de Caldera es de quienes se burlaron de Luis Alberto Machado Por Braulio Jatar Alonso

«Tenemos que decidir si dejamos que la inteligencia busque su propio camino espontáneamente y a tientas, como hasta ahora, o si intentamos su perfeccionamiento de una manera sistemática». Luis Alberto Machado

Ya hemos escrito sobre la falacia que surge de echarle la culpa al Dr. Rafael Caldera de las desgracias asociadas con la llegada de Chávez al poder. No voy a repetir los documentados argumentos con los que se tritura como pimienta esa leyenda urbana, invito a los interesados en el tema leerme en este vínculo o link.

Todos los escritores comienzan sus historias de forma caprichosa en alguna hoja del calendario. Es como poner a girar el globo terráqueo y detenerlo apuntando el dedo en un lugar fortuito, nosotros lo haremos en la época de la denominada Venezuela saudita.

En 1975 mientras muchos venezolanos celebraban su sobrevenida riqueza, el abogado Luis Alberto Machado publicaba un libro titulado “La revolución de la inteligencia”, siendo uno de sus postulados más importantes el de: “todos tenemos derecho a ser inteligentes”.

«Cuando se conoce perfectamente un camino es muy difícil hallar uno nuevo para ir al mismo sitio. En algunas ocasiones es necesario olvidar totalmente las vías que se conocen para poder avanzar.» (Luis Alberto Machado La revolución de la inteligencia)

A pesar de la bonanza petrolera el partido de gobierno fue castigado con la frase ¿dónde están los reales? y de esta forma Luis Herrera Campins, candidato opositor gana en 1978 la banda presidencial e inaugura su administración designando al Dr. Machado como Ministro para el Desarrollo de la Inteligencia (1979 – 1984).

Herrera en su discurso en el Congreso en 1981, señaló que «por primera vez en la historia se le ha otorgado al desarrollo de la inteligencia de todos los hombres el carácter de un asunto de Estado, de un problema de Gobierno, de una decisión política con una clara y precisa orientación democrática, porque se trata de desarrollar al pueblo y, en especial a los pobres, lo que traerá necesariamente un cambio radical y definitivo de todas las estructuras.»

Apenas se hizo la designación el mayor partido político, ahora en la oposición, junto con millones de venezolanos se dedicaron a burlarse y ridiculizar el revolucionario proyecto. Recuerdo haber conversado con una sicóloga simpatizante del nuevo gobierno, y profesora en la Universidad Central de Venezuela, quien calificaba de absurda la propuesta de “desarrollar la inteligencia” desde su pedestal académico.4

“El 12 de octubre de 1979 en el teatro Teresa Carreño con asistencia del presidente Herrera Campins bajo el patrocinio del Ministerio del Desarrollo de la Inteligencia, concierto de los niños indígenas pemón quienes en dos meses aprendieron a tocar violín, a través del método Suzuki, bajo la coordinación del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles, importante institución creada por el maestro José Antonio Abreu, quien ya aplicaba los principios de enseñar música a los niños sin tener ningún conocimiento orquestal.” Fuente Globovisión .

En estos últimos años he leído varios libros relacionados con el tema. Me he hecho de la obligación de dar clases de inteligencias en colegio e institutos de mejoramiento profesional, por lo que tengo opinión propia y puedo asegurar que siendo científicamente comprobada la plasticidad del cerebro, ciertamente la inteligencia ( en sus diversas formas) es una aptitud o capacidad que puede aprenderse o desarrollarse en la medida que se le estimule con el ambiente y los retos adecuados.

Los que se burlaron del libro y de Machado creían que las ideas les eran propias, y no siendo profesional en el área de la mente, se opusieron al hombre y de inmediato desecharon lo que decía, nunca se dieron cuenta que el autor más que innovar en el tema estaba empeñado, igual que hizo Prometeo con el fuego, en “robarle” a ciertos estudiosos los descubrimientos ocultos e implementarlos como política de Estado.

Han pasado 46 años desde la propuesta de Luis Alberto Machado, no tengo la menor duda que si durante estas casi cinco décadas, los gobiernos hubieran mantenido el Ministerio de la Inteligencia, por seguro no hubiéramos caído en los dislates de Lusinchi ni tampoco en Blanca Ibáñez, ni en los errores políticos de Carlos Andrés Pérez en su segunda parte con Cecilia Matos, posiblemente no hubiéramos tenido el “caracazo” , por lo que Chávez nunca hubiera tenido un montón de excusas para derrocarlo, y Caldera jamás hubiera tenido que decidir sobre el destino de los militares sobreseídos.

Conforme al principio de la causalidad que tiene como fundamento aquello de que “la causa de la causa es la causa del mal causado”, podemos tal y como lo hace la araña pelicano deslizarnos por los hilos de sus víctima y concluir que los realmente culpables de lo que Venezuela sufre son aquellos que se burlaron de Machado y desmontaron su proyecto.

! Un país inteligente nunca hubiera aceptado esta cadena de hechos infortunados.!

Fuente original Blog Braulio Jatar Alonso

*** Machado también ocupó el cargo de Secretario del Despacho de la Presidencia en el primer gobierno de Rafael Caldera (1969–1974) fue diputado del Congreso Nacional (1964-1969) y candidato independiente en las elecciones presidenciales de 1993 ​ en las que alcanzó tan solo un 0,12% de los votos.

