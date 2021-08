La escasez de anticonceptivos alcanza un 65% en el país

El 65% de escasez de anticonceptivos hasta junio de 2021 a nivel nacional, resaltado por la organización Convite junto a otras asociaciones fundamenta la advertencia de expertos acerca del atentado contra el derecho a la vida sexual y planificación reproductiva. Una cadena truncada por precios desde Bs. 15 millones y hasta 60 millones por una caja de pastillas, cuando se trata de un gasto mensual. No permite la elección y hasta obliga a mecanismos más duraderos, tales como los dispositivos intrauterinos o subdérmicos.

La pandemia por Covid-19 y sin acceso fijo a programas o servicios de salud sexual y reproductiva es una de las causas más comunes que conlleva a este problema que asfixia a la planificación familiar, donde Barquisimeto se ubica en el 42,8%. La Prensa Lara intentó comunicarse con Javier Cabrera, director de Salud de Lara, para saber las políticas aplicadas en la región y no hubo respuesta. Pero se trata de un drama que dejó atrás la tradición de protegerse con anticonceptivos orales, con la prescripción médica y que no pudo seguir cumpliéndose tanto por la falta de continuidad con determinadas pastillas, la cual estaba indicada de acuerdo a la carga hormonal para evitar trastornos menstruales, controlar patologías, dolores de cabeza y hasta evitar el acentuado acné.Luzmila Leal, coordinadora regional de la organización Médicos Unidos en Lara, señala que se trata de un derecho humano para poder planificar la cantidad de hijos y en el tiempo pertinente, además de permitir el disfrute de una vida sexual activa, sin las angustias por un embarazo no deseado.

Por: Reporte Confidencial