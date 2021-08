Las 10 personas más influyentes en las redes sociales

¿Conoces a las personas más influyentes en las redes sociales? Estas plataformas han vuelto parte de nuestra vida cotidiana, en ellas utilizamos una buena parte de nuestro tiempo ya sea viendo memes, vídeos, noticias u alguna otra cosa de interés, pero una de esas cosas que más nos llaman la atención son las celebridades.

Dentro de las 10 personas con más seguidores se encuentran deportistas, actores, cantantes… Hay un sinfín de personas a las cuales podemos seguir en las redes sociales, pero a continuación te vamos a decir cuáles son las figuras que tienen una mayor cantidad de seguidores actualmente en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube.

Cristiano Ronaldo

El mayor goleador de la historia encabeza esta lista demostrando que el fútbol sigue siendo el deporte e incluso el espectáculo más popular que existe en la tierra, tiene la increíble cantidad de 505.97 millones de seguidores. No solo es un jugador de renombre, sino que también es la figura pública con más seguidores en todo el mundo. En sus redes podemos encontrar cosas como su estilo de vida, entrenamientos, algunos partidos y su extravagante colección de autos. No por nada es un placer seguir a uno de los jugadores mejor pagados del mundo.

Justin Bieber

Con el segundo lugar se queda el chico que sorprendió al mundo y al cantante Usher con su increíble talento musical. Así es, estamos hablando de Justin Drew Bieber, el canadiense tiene la cantidad de 449 millones de seguidores en sus redes sociales. A pesar de estar por un tiempo fuera de la industria musical y sumergido en algunos escándalos el famoso cantante no ha perdido su popularidad, al contrario de eso parece que va en aumento gracias a su más reciente álbum titulado “Justice”.

Ariana Grande

El tercer lugar se lo lleva la fabulosa Ariana Grande con la cantidad de 435.1 millones de seguidores. La cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas estadounidense que despegó su carrera gracias a sus múltiples talentos desde que actuaba en Nickelodeon ha tenido una trayectoria llena de fama y glamour y eso es lo que justamente puedes ver en sus redes sociales, además de eso puedes escuchar sus hits, un poco de su estilo de vida, pero definitivamente no te puedes perder las fotos de los vestuarios que utiliza. Si aún no la sigues, no sabemos qué es lo que estás esperando.

Selena Gómez

La talentosa hechicera de Waverly Place tiene 411 millones de seguidores, y como no tenerlos si es una actriz y cantante que ha sabido como fascinar a su audiencia desde siempre con su música, su actuación y su composición. Ha hecho una gran cantidad de colaboraciones con todo tipo de artistas, desde Reggaeton hasta K-pop, además de esto tiene canciones en español. ¡Tiene tantos estilos!

Taylor Swift

En el quinto puesto está la exitosa cantante Taylor Swift, con la cantidad de 364.7 millones de Swifties en las redes sociales. La cantante ha tenido un impacto no solo en los espectáculos sino también en el día a día ya que ha sido considerada la mujer más influyente del planeta por la revista Fortune. En sus redes sociales podrás disfrutar de todo el trabajo que realiza y además de esto podrás enterarte de que buena acción está realizando en cada momento. Definitivamente es un ejemplo a seguir y se merece totalmente el puesto en el que está.

Dwayne Johnson

Un verdadero Atlas del cine y anteriormente de la lucha libre, Dwayne “The Rock” Johnson se coloca en la sexta posición con la cantidad de 353.1 millones de seguidores, ya sea por sus películas de acción o de comedia (o ambas) es uno de los actores más famosos salidos de la WWE. Si quieres pasar un rato lleno de diversión te recomiendo que mires sus redes sociales ya que podrás encontrar humor y un poco del atlético estilo de vida de “The Rock”.

Kylie Jenner

En la séptima posición tenemos a la diva de las redes sociales Kylie Jenner, no solo es una cara bonita, sino que es una modelo y empresaria. Dio su salto a la fama con el reality show “Keep it up with the Kardashians” en el cual se podía ver su vida cotidiana y la de su familia llena de excentricidades. Ella cuenta con la cantidad de 344 millones de seguidores en redes sociales. Lo que principalmente puedes ver de ella en estas es su estilo de vida, desde un día de compras hasta una noche de fiesta.

Katy Perry

¡Saquen los fuegos artificiales! En la octava posición tenemos a la talentosa Katy Perry, quien en 2008 saltó al estrellato con su primer álbum “One of the boys”. Su carrera no ha hecho más que subir como la espuma al igual que sus seguidores. Actualmente cuenta con 341.9 millones de seguidores en sus redes sociales. Deberías de visitarlas para escuchar su más reciente éxito “Electric” en el que comparte escenario nada más y nada menos que con un Pikachu de Pokémon.

Rihanna

En el noveno puesto brilla como un diamante la multifacética Rihanna, que además de ser una empresaria, diplomática y bailarina no tiene problema en reinventarse cada cierta temporada. Ella cuenta con 334.4 millones de seguidores en sus redes sociales, sin contar todas las personas que siguen a su línea de maquillajes “Fentybeauty”. Si no la sigues aún, ¿qué estás esperando? Si no te impresionan sus vestuarios y su increíble música para todos los gustos, entonces nada lo hará.

Kim Kardashian

En el décimo lugar tenemos a otra de las divas salida de “Keep it up with the Kardashians”. Así es, es Kim Kardashian, modelo, empresaria y figura pública estadounidense. Cuenta con 327.3 millones de seguidores, los cuales pueden ver su extravagante estilo de vida que lleva además de los lujos que puede costear. Si quieres sentirte parte de la Socialité, no dudes en seguir sus redes sociales.

Con información GQ México

Por: Reporte Confidencial