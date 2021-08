Libro: SANGRE TURBIA

Un thriller épico, ameno y apasionante que ha vendido 5 millones de ejemplares en un año en Reino Unido. El detective privado Cormoran Strike, que se halla en Cornwall visitando a su familia, es abordado en plena calle por una mujer que le pide ayuda para encontrar a su madre, Margot Bamborough, desaparecida en 1974 en extrañas circunstancias. A pesar de que nunca se ha enfrentado a un caso ocurrido tantos años atrás y de ser consciente de las escasas posibilidades de éxito, Cormoran Strike y su compañera en la agencia, Robin Ellacott, que sigue atrapada entre un divorcio tormentoso y sus sentimientos hacia Cormoran, acaban aceptando el caso. A medida que se van sumergiendo en la investigación, los dos detectives se topan con una historia terriblemente compleja poblada de cartas de tarot, un asesino en serie psicópata y testigos que son poco de fiar. Porque incluso un hecho ocurrido hace décadas puede ser mortal. La crítica ha dicho:

«Una muestra trepidante del género negro.»

Sunday Times «Una narración magistral.»

The Daily Telegraph «Un alarde creativo de primer orden.»

The Guardian «Una serie policíaca genial. […] Espléndida.»

Sunday Mirror «Comienzas a leer atrapado por los giros inesperados de la trama y acabas fascinado por la relación principal perfectamente trazada.»

The Independent «Increíblemente entretenida.»

Financial Times

Autor: GALBRAITH, ROBERT

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

