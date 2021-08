México | Conteo Rápido de la Consulta Popular

Los Conteos Rápidos son ejercicios de información preliminar, no hay que perder de vista son ejercicios muy confiables, son ejercicios técnicos que garantizan tener una estimación muy cercana a lo que va a pasar, pero son preliminares: René Miranda Jaimes (@renemirandaj).

Estamos listos, estamos en espera, tenemos confianza que el #ConteoRápido será un ejercicio exitoso por la novedad de la #ConsultaPopular, también se pueden aplicar este tipo de mecanismos para conocer a muy oportuna hora las tendencias de los resultados: @renemirandaj.

Información en desarrollo…

