Mhoni Vidente: Tu suerte, salud, amor y dinero en los horóscopos de este 2 de agosto

El Horóscopo de este lunes 2 de agosto del 2021. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Aries

Tienes un gran espíritu de lucha en ti, no lo pierdas. El día de hoy será una jornada especial para pedir un compromiso más serio con la persona que estás viendo, no dejes pasar la oportunidad de volver a amar; no dejes que se te escape la posibilidad de concretar algo con una persona que tiene pensando en ella todo el día. Debes atreverte a dar el primer paso, si te va mal, entonces sabrás de forma inmediata que no es la persona correcta.

Es probable que tengas a una persona que consideras como sabia en tu vida, si necesitas un consejo de su parte en este momento, no dudes en hacerle un llamado; siempre estará dispuesta a ayudarte, sobre todo cuando más lo necesitas. El día de hoy te llegará un dinero extra, disfrútalo; es algo que te mereces por todo tu esfuerzo. Hoy es día para tomar la decisión de liberar estrés de tu cuerpo, puedes optar por una rutina de ejercicio o tomar un curso de relajación. Tus números de la suerte son 12, 23, 34 y 45.

Tauro

Un momento muy bueno podría darse con amigos cercanos, será una oportunidad para desahogar ciertos sentimientos que tienes con respecto a algo que no te ha salido bien. Si se trata de algo de amor, busca consejo en alguien que sabes que puede ayudarte. Tu pareja querrá más atención de tu parte y aunque encuentres que es difícil nivelar los tiempos, debes darle la atención que necesita. No hagas caso a comentarios de terceras personas que nada aportan a tu relación.

Es un excelente momento para el amor y las relaciones de pareja, sobre todo aquellas que llevan años juntos. Necesitas tener un mayor compromiso con lo que te has propuesto lograr en un plazo personal que te has dado a ti mismo, es necesario que veas bien si estás dando los pasos correctos para alcanzar la meta. Tauro experimenta un momento de confusión con respecto si debe seguir con el camino que está recorriendo profesionalmente o no. Tus números de la suerte son 21, 14, 43 y 36.

Géminis

Estás tomando algunas decisiones equivocadas, debes comenzar a observar mejor. Si tienes la posibilidad de encontrar a una buena persona en tu vida, debes quedarte con ella. Es muy probable que pases toda tu existencia buscando un ideal que no existe, si amas intensamente a alguien el día de hoy, debes tratar de mantener este amor intacto en el futuro. Géminis se caracteriza por su espíritu de lucha y porque es capaz de sobreponerse a todo lo malo que puede suceder.

Si has experimentado una pérdida hace poco tiempo, es probable que el día de hoy tengas la fuerza para salir adelante. Una persona muy querida te dará un consejo muy sabido el día de hoy, no dejes de escucharle, es importante que lo hagas. El amor está presente en tu vida, pero aún no es momento de conocer a alguien nuevo. Géminis necesita ponerse un poco más serio con respecto a los temas que son de su interés. Tus números de la suerte son 43, 12, 26 y 31.

Cáncer

No es un buen momento para celebrar, tienes mucho que hacer por la mañana durante el día. No pierdas el norte, no tienes que esperar de tu pareja una indicación para hacer algo lindo por ella, recuerda que es importante que siempre te estés adelantando a sus peticiones, le conoces bien por lo que no es necesario que te comunique todo lo que necesita. La pasión es muy importante, también lo es explorar juntos la sexualidad.

Un momento muy bueno para las inversiones. Una persona que no conoces te ofrecerá una oportunidad muy buena para invertir en algo que hace tiempo está dando vueltas en tu cabeza, será algo que te reportará grandes beneficios en el futuro por lo que debes siempre buscar la manera de hacer realidad esto. Para los solteros la vida está llena de amor pero no es el momento preciso para comenzar una nueva relación. Tus números de la suerte son 31, 14, 42 y 26.

Leo

Es probable que debas tomar una decisión seria e importante el día de hoy en tu trabajo. Es preferible que te mantengas de buena forma y con la mente tranquila para enfrentar lo que vendrá en el futuro. Posibles dificultades. Si tienes un problema familiar, muchas veces es mejor dejarlo seguir su curso y ver dónde decanta. Una persona de edad avanzada te pedirá un favor muy sencillo, no le digas que no; ha sido alguien importante para ti.

Si se trata, por el contrario, de algo de trabajo hay ocasiones en que no podemos manejar todo lo que nos ponen enfrente; por eso es mejor ser una persona honesta en esos casos. La vida te está preparando una sorpresa que llegará muy pronto, pero aún no es tiempo de que llegue; recuerda que todo llega cuando debe ser y no cuando tú esperas que suceda. Quienes quieran emprender un nuevo camino en solitario y volverse su propio jefe, es un momento para arrojarse confianza y un excelente plan de negocios. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 23.

Virgo

No tienes temor a volver a enamorarte, por lo que estás en el momento preciso para hacerlo. No dejes que la ansiedad te quite las ganas de encontrar a alguien. Siempre podrás conocer una nueva persona, solo necesitas la disposición para ello. No es un problema muy grave el que enfrentarás en tu trabajo el día de hoy, es sólo algo que podría retrasar un poco una tarea que debes cumplir. Excelente jornada para lo profesional y las finanzas.

Si estás pensando en realizar un negocio o vender algo importante, hoy es el día para firmar algún acuerdo o para finiquitar una venta. Recuerda que debes leer primero lo que estás firmando, siempre es bien importante estar con los ojos bien abiertos para ver las oportunidades que comienzan abrirse frente a tus ojos. La pareja necesita todo tu apoyo, ya que hoy recibirá una noticia desagradable de su trabajo. Dale tu apoyo en todo lo que sea necesario. Tus números de la suerte son 31, 14, 42 y 27

Libra

Dale más prioridad a la persona que tienes a tu lado en este momento, no dejes de tenerla en un buen puesto dentro de tu lista de prioridades. Es muy probable que estés en el momento exacto para recibir una excelente noticia en el trabajo, muchas veces sólo necesitamos ser más constantes con los nuestra labor y las cosas buenas comenzarán a llegar sin que lo esperemos. Si siempre has tenido tus ojos puestos en una meta, es muy posible que el día de hoy veas las primeras luces de esperanza sobre la llegada a ella.

Si tienes la posibilidad de conectar con alguien especial del día de hoy, no tengas temor a decir lo que sientes. Si esa persona no lo acepta, entonces no era para ti, por lo que debes seguir adelante sin temor a no volver a enamorarte, porque será así en un tiempo más. Posibles problemas de carácter legal se darán el día de hoy. Tendrán solución, pero no en un corto tiempo. Un regalo inesperado te llegará el día de hoy, será un momento muy lindo. Tus números de la suerte son 29, 35, 41 y 18.

Escorpión

El amor necesita de mimos y caricias, procura entregar esto. La vida sonríe para Escorpión, pero de forma moderada. Tienes una buena oportunidad de ser feliz con una persona nueva que está entrando en tu vida, pero es probable que ciertas inseguridades te estén afectando, por lo que debes volver a tomar confianza en ti y en lo que puedes ofrecer a una nueva persona. No dejes que la vida vaya pasando sin darle importancia a lo que vas consiguiendo.

Disfruta más de los pequeños logros que vas teniendo, si aún no llega el momento de ese gran éxito, siempre viene bien disfrutar de los buenos logros que van a pareciendo en nuestro camino. Siempre es necesario aprender a soltar, sobre todo aquello que nos cuesta manejar y que no siempre tenemos la posibilidad de mejorar. Recuerda que no vale la pena siempre estar pensando lo que se perdió, sino que es mejor mantener la mente fija en los objetivos que vienen más adelante. Tus números de la suerte son 23, 34, 41 y 19.

Sagitario

No dejes que la vida te lleve por un sendero que no quieres transitar. Todos sabemos lo que queremos finalmente, por lo mismo es responsabilidad nuestra el escoger el camino que nos llevará hacia nuestro objetivo final o hacia la meta más grande que nos hemos puesto. Debes pensar y decidir abandonar cualquier miedo que te está frenando hacia el camino a tu éxito. Todo se está dando para que emprendas el viaje de tu vida y no lo estás tomando, no dudes en tomar esa oferta laboral que llegará el día de hoy.

En caso de sentirte bien con lo que haces actualmente, no te niegues a informarte un poco más de lo que se te está ofreciendo. Algo que habías perdido de gran valor te será devuelto el día de hoy. Sagitario está pasando por un momento de frialdad en el amor, por lo que no será extraño que recibas algún reclamo sobre este tema de parte de tu pareja. Si esto sucede, busca la manera de volver a recuperar la pasión y el gusto por la persona amada. Tus números de la suerte son 43, 31, 2 y 27.

Capricornio

Es probable que las personas que se encuentran en una relación de pareja en este momento tengan algunas dificultades durante la jornada, sobre todo para consolidar mucho más el amor que han estado creando juntos. Hay puntos en común, pero necesitan encontrar mucho más para seguir. El amor te llegará de golpe durante la jornada, puede ser con una persona que has estado conociendo, esa persona te sorprenderá de tal manera el día de hoy que no podrás evitar caer a sus pies.

Momento para vivir una nueva aventura con alguien que llegará a tu vida, es muy posible que tengas que estar un poco más pendiente de las necesidades de esta persona. En los estudios recibirás una agradable noticia con respecto a los resultados de tus exámenes, aún no es momento de celebrar, espera un tiempo más. Un excelente día para el amor y la familia para Capricornio, además está brillando con luz propia en su trabajo, lo que traerá grandes beneficios más adelante. Tus números de la suerte son 31, 14, 42 y 26.

Acuario

La vida se ha vuelto difícil para quienes están en etapa de estudio, pero no desesperen porque todas estas dificultades serán para aprender y para tener un buen camino profesional; en el futuro les hará más fuertes. Una persona mayor necesita un favor urgente de tu parte y no te estás mostrando con la disposición de hacerlo, dale una vuelta a esta decisión y ayuda a quien te necesita de verdad.

Si estás acumulando muchas deudas, es mejor que tengas la capacidad de pagar lo que puedes ahora y dejes de tener tanto dinero adeudado. No dejes pasar la oportunidad de conocer a alguien nuevo, es muy probable que estés poniendo atención en lo que dejaste en el pasado, lo que te quita las ganas de emprender un nuevo camino junto a alguien muy bueno. No llames a la soledad, no será buena para ti en este periodo. Tus números de la suerte son 15, 24, 43 y 37.

Piscis

El amor está esperando a que le conquistes, no puede hacer el trabajo completo si no le das una mano. Un hombre con influencias en tu trabajo te hará una crítica muy positiva el día de hoy, lo que será motivo de alegría, y también te reportará algo mejor para el futuro. Aprovecha las oportunidades que se están abriendo ante ti. Es probable que te sientas un poco débil de energía por las mañanas. Para ayudarte a mejorar esto busca una rutina de ejercicios que te ayude activar tu cuerpo.

Un camino nuevo para descubrir se está abriendo ante ti, pero estás teniendo segundos pensamientos sobre esto. No seas reticente a lo que la vida te está ofreciendo, siempre es un buen momento para descubrir cosas nuevas y experimentar un poco más en la vida. El trabajo tendrá complicaciones, posibles peleas con un compañero de trabajo o un jefe. Tus números de la suerte son 21, 13, 34 y 46.

