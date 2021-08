Nicola Penna: “La consulta al ciudadano es el método democrático para zanjar diferencias políticas”

“Los que se negaron a ir a unas primarias hoy cuentan con el rechazo de muchos, que esperaban una respuesta más valiente para zanjar las diferencias políticas, pues todos sabemos que la consulta es el método más democrático que existe” Así lo señala el Ing. Nicola Penna Millán, quien destaca que Alfredo Díaz ha sido coherente con su propuesta democrática y se inscribió demostrado con ello que está dispuesto a medirse con un procedimiento de participación amplia por parte del elector.

Desde tiempos ancestrales, desde el mismísimo origen de la democracia en la antigua Grecia, se ha utilizado la consulta al ciudadano para decidir sobre los asuntos públicos y sobre el liderazgo en la conducción del estado. Este método no está supeditado a lo que diga una encuestadora o grupos de personas con intereses diversos. “La verdad que algunos quieren esconder a través de informaciones dirigidas-dice Penna Millán- es que el proceso de primarias sigue adelante en en los municipios Diaz, Antolín, Arismendi y Garcia , municipios donde se inscribieron al menos 2 candidatos y Alfredo Diaz, así como los candidatos a Alcalde en los otros 7 municipios, que consignaron sus firmas en forma solitaria , no podrán ir al proceso primario por la actitud irresponsable, egoísta y contraria a los intereses de la gente”, en tal sentido y a falta de adversarios la gente esta clara que son ganadores del consenso ya que los demás aspirantes dieron forfeit sin ninguna justificación.

Para Nicola Penna queda en la conciencia de aquellos que se negaron sistemáticamente a participar en el llamado a primarias, recaerá el peso de la conducta divisionista, que en nada promueve la Unidad necesaria. El pueblo y la historia los juzgarán por oponerse al clamor y deseo del pueblo. Los que no aceptaron el reto poco es lo que pueden dar por la democracia y en contra del régimen. El tiempo da la razón y ya hay otros estados como el Táchira y Zulia pidiendo primarias, así como la recién conocida postura de Carlos Oscariz y David Uzcátegui , que recibió el apoyo de todos los alcaldes del área metropolitana que recién fundaron un movimiento político denominado Fuerza Vecinal.

Los que dicen que las primarias solo son una estrategia de campaña, saben que están de espaldas a lo que el ciudadano realmente quiere, que los políticos respeten la voluntad sagrada del pueblo. Penna hizo un reconocimiento a los profesionales que integran la Comisión de Primarias y destacó su querencia por Nueva Esparta, pues son reconocidos y apreciados en la región por su noble desempeño y han tenido que soportar los improperios de quienes justifican su falta sentido democrático, atacando la consulta. Para finalizar hace suyas las palabras del también apreciado escritor Francisco Suniaga con quien coincide en que “Quienes no aceptan participar en elecciones primarias y se apoyan en artificios políticos para ello, amén de favorecer a Maduro, no son verdaderos demócratas. Hay un viejo refrán que dice: “Quien no vive como piensa, termina pensando cómo vive”.

El Sol de Margarita